【貿易開戰】信安：解決貿易戰所需時間延長或會短線拖累股市表現

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普周日突然宣布，將於本周五（１０日）起，把目

前針對２０００億美元中國進口商品加徵的１０％關稅提升至２５％，並威脅對餘下３２５０億

美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品一併加徵２５％關稅。信安資金管理（亞洲）高級投資策略

師陳曉蓉認為，暫時難以估計事情的進展，特朗普有可能是擺出姿態警告中國不要出爾反爾，達

成談判結果的時間或進一步延遲。

她指，假設談判在未推高關稅前能達成共識，亦不認為所有關稅會即時全部撤銷，今次提高

關稅後，若最後談判仍舊進行並在一段時間後達成共識，特朗普有空間將部分受影響商品的關稅

稅率下調至原來的１０％，並以此作為後續觀察中國有否履行協定的最大防線。而新增關稅周五

起執行，提高了的稅率都會為環球經濟增添不明朗性。

她補充，經濟合作與發展組織（ＯＥＣＤ）早前估算，由現在起至２０２１年，新增的關稅

對環球ＧＤＰ的影響約０﹒２個百分點；中國經濟所受的影響將較美國大，中國ＧＤＰ每年或少

增０﹒６個百分點，美國每年所受的影響約是０﹒４個百分點。



＊貿易戰能否解決與中國經濟無直接關係＊



消息公布後，亞洲股市顯著回吐，資金流出人民幣。由於解決貿易戰所需的時間或比之前更

長，短線會拖累股市的表現，投資者尤其須注視美元的走勢，若美元因市場不明朗因素而延續強

勢，或尤其為新興市場投資帶來壓力。不過，對於中線的資產部署，陳曉蓉認為，由於基本因素

未有明顯改變，股票資產在調整過後仍值得留意。若果貿易情況沒有顯著惡化，環球經濟有機會

在第二季止跌回升。

對於中國經濟，陳曉蓉指出，貿易戰解決與否，與中國經濟能否在低位站穩著腳沒有直接關

係；貿易戰能夠解決，只是給予中央政府政策空間，進一步支持正在放緩的中國經濟。中國第一

季ＧＤＰ數字令市場驚喜，市場憂慮刺激政策會因而減少，貿易爭議若火上添油，或反而令中國

進一步推出政策回應經濟面對的壓力，人行今早的定向降準正正是穩定經濟預期的舉措之一，預

期中國經濟全年仍較大機會實現６－６﹒５％的增幅。（ｊｏ）

