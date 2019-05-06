《再戰明天》澳洲公布官方指標利率，美國公布ＪＯＬＴＳ職位空缺

《經濟通通訊社６日專訊》明晚（７日）美聯儲金融監管副主席夸爾斯發表講話，澳洲公布

官方指標利率。



＊中國代表正準備赴美磋商，美聯儲金融監管副主席夸爾斯發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，中國國務院副總理劉鶴原定本周四（９日）前往華盛頓進行中美貿

易談判，在美國總統特朗普發出關稅威脅後，市傳中國考慮取消本周與美國的貿易談判。但中國

外交部回應指，中國代表正準備赴美磋商。

本港時間明晚１１：３５ｐｍ，美聯儲金融監管副主席夸爾斯將在耶魯大學就金融監管發表

講話。

明午２：３０ｐｍ，法國財長勒梅爾主持一場以債務為題的高階論壇，出席嘉賓包括國際貨

幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德、日本財務大臣麻生太郎。

明日，美國國務卿蓬佩奧訪問倫敦（至５月９日）。

７：００ｐｍ，美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加清華大學經濟管理學院主辦活動的

問答環節。



＊澳洲公布官方指標利率＊



在數據方面，明午（７日）１２：３０ｐｍ，澳洲公布官方指標利率，料由１﹒５％下調至

１﹒２５％。２：００ｐｍ，德國公布３月工廠訂單，月率料由下滑４﹒２％升上１﹒４％。

３：３０ｐｍ，英國公布４月Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料２ ２﹒６％升上

４﹒５％；月率料由下滑１﹒６％升上０﹒１％。



＊美國公布３月ＪＯＬＴＳ職位空缺＊



１６：００ｐｍ，台灣公布４月核心消費者物價指數，年率料由０﹒４７％升上０﹒５７％

；消費者物價指數年率料由０﹒５８％降至０﹒５％。台灣４月貿易收支料由３１﹒２降至３１

億美元；進口年率料由６﹒６％降至３﹒８％；出口年率跌幅料由４﹒４％收窄至２﹒３％。

１０：００ｐｍ，美國公布３月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由７０８﹒７萬上升至７３５０萬。



＊兌吧上市＊



在本港，明日，兌吧（０１７５３）上市。

同仁堂國藥（０３６１３）、九龍倉置業（０１９９７）及易通訊集團（０８０３１）等開

股東會。（ｈｏ）

