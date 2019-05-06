《經濟通通訊社６日專訊》會德豐（０００２０）與港鐵（０００６６）發展的將軍澳日
出康城７Ａ期「ＭＯＮＴＡＲＡ」於周末宣布首輪銷售累積登記數字為１﹒８７萬，超額３７倍
，成為今年之票王，首批５００伙單位於上周六全部售罄，套現逾４０億，破今年單日銷售紀錄
。發展商會德豐有見需求殷切，向隅客眾，於今日上載次輪銷售安排，落實於本周五（１０日）
下午３時發售５號價單共１１６伙單位。
會德豐指，將會於本周四（９日）下午２時截票，及於周五（１０日）中午１２時或之前公
布抽籤結果。（ｋｙ）
06/05/2019 16:36
【本港樓市】會德豐ＭＯＮＴＡＲＡ本周五發售１１６伙，周四截票
《經濟通通訊社６日專訊》會德豐（０００２０）與港鐵（０００６６）發展的將軍澳日
出康城７Ａ期「ＭＯＮＴＡＲＡ」於周末宣布首輪銷售累積登記數字為１﹒８７萬，超額３７倍
，成為今年之票王，首批５００伙單位於上周六全部售罄，套現逾４０億，破今年單日銷售紀錄
。發展商會德豐有見需求殷切，向隅客眾，於今日上載次輪銷售安排，落實於本周五（１０日）
下午３時發售５號價單共１１６伙單位。
會德豐指，將會於本周四（９日）下午２時截票，及於周五（１０日）中午１２時或之前公
布抽籤結果。（ｋｙ）
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