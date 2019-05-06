首季外匯基金表現歷來最佳，陳德霖警告貿易戰或影響來季表現

《經濟通通訊社６日專訊》市場在經歷去年第四季較大幅震盪後，今年初以來環球股市反彈

，帶動外匯基金首季錄得收益１２０９億元，是歷來單季最好表現。當中，港股及環球股票均扭

轉上季度的虧損，分別賺２０８億及４９９億元。美國十年期債息下跌，帶動債價上升，債券收

益錄得３６７億元。整體投資收入按年增２﹒５倍，按季則扭虧，去年第四季虧損為３３６億元

（見表）。



＊聯儲局轉鴿、貿談進展利好首季市場＊



金管局總裁陳德霖表示，去年第四季股市跌幅太顯著，惟全球貨幣、金融環境之預期出現變

化，聯儲局暫緩加息、叫停縮表，美元強勢得以紓緩，令新興市場的資金外流壓力亦有所減少。

同時，中美貿易談判於年初一直展現進展，均是利好股市的因素。

不過，中美貿易關係卻由昨日（５月５日）起突然升溫，美國總統特朗普批評貿易協議進展

緩慢，威脅自本周五（１０日）起將２０００億美元中國貨品關稅由１０％上調至２５％，拖累

中港股市今日一度急瀉逾千點。



＊即使有協議仍有矛盾存在＊



陳德霖評論投資表現時提到，首季外匯基金於股票、債券及外匯３個板塊均錄得進展，情況

並不尋常，警告中美貿易談判一旦出現問題，市場將有很大反應。即使貿易協議談妥，在科技及

５Ｇ方面亦矛盾重重。市場變數仍然存在，因此第二至第三季度外匯基金投資表現可能會受到影

響，需要視乎中美矛盾及其他潛在風險會否進一步浮現。不過他強調，外匯基金每個季度的表現

或會有波動性，但應著眼中長線投資。



＊港樓市過熱，走勢難測＊



至於本港樓市走勢及監管政策取向，陳德霖表示，根據本港市民收入及購買力的數據，本港

房地產市場過熱的跡象明顯。雖然去年曾經歷５個月的調整，調整幅度為９％，但今年以來樓價

止跌回升，差估署及中原樓價指數分別由低位累升５％及８﹒２％，未來走勢仍難以預計。



＊是否減辣需再觀察＊



金管局以往推出８輪逆周期措施，目的是維持銀行體系穩健，現時新造按揭的首付比例約

５２％，反映銀行體系的安全性提高，雖然令到買樓較為困難，但若果借貸人的財政能力或面對

的市場環境出現調整，其抗震能力亦會較高。

他重申，樓市政策會因應周期而作出調整。當樓市周期上升，會收緊政策；當下行周期開始

，便會考慮放寬政策。現時尚需要時間觀察樓市未來的發展。（ｃｈ）



表列外匯基金首季投資狀況：



２０１９首季 ２０１８首季 ２０１８末季 按年變幅 按季變幅

（億港元）

債券 ３６７ ５５ ２８２ ＋５６７％ ＋３０％

香港股票 ２０８ １７ －１２６ ＋１１２４％ 虧轉盈

其他股票 ４９９ －７４ －４８８ 虧轉盈 虧轉盈

外匯 １３５ ２６３ ２２ －４９％ ＋５１３％

其他投資 ╱ ８９ －２６ ╱ ╱

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投資收入 １２０９ ３５０ ３３６ ＋２４５％ ＋２６０％

