【企業盈警】桐成控股（０１６１１）料上半年錄虧損

《經濟通通訊社６日專訊》桐成控股（０１６１１）發盈警，預期截至今年３月３１日止六

個月錄得虧損，而去年同一期間則錄得溢利。有關預期虧損主要由於期內確認一筆一次性稅項開

支所致。

預期中期業績將於本月底前公佈。（ｂｎ）

