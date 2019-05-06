《經濟通通訊社６日專訊》桐成控股（０１６１１）發盈警，預期截至今年３月３１日止六
個月錄得虧損，而去年同一期間則錄得溢利。有關預期虧損主要由於期內確認一筆一次性稅項開
支所致。
預期中期業績將於本月底前公佈。（ｂｎ）
06/05/2019 18:05
【企業盈警】桐成控股（０１６１１）料上半年錄虧損
《經濟通通訊社６日專訊》桐成控股（０１６１１）發盈警，預期截至今年３月３１日止六
個月錄得虧損，而去年同一期間則錄得溢利。有關預期虧損主要由於期內確認一筆一次性稅項開
支所致。
預期中期業績將於本月底前公佈。（ｂｎ）
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