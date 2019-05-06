《小傳日記》侵侵放狠話，香江插向下；成交急劇增，淡友見好收？

《小傳日記》花旗國魚缸上星期五（３日）踢高，主要因為４月就業數字比預期好，加上「

孖屐」對經濟同利率前景樂觀，道指收踢１９７點到２６５０４點。標指收高２８點到

２９４５點。納指漲１２７點到８１６４點。

不過，隔晚（５日）花旗國總統侵侵（特朗普）忍唔住話中美貿易談判進展實在太慢，決定

由呢個星期五（１０日）開始向神州２０００億美金商品，關稅由１０巴仙加到２５巴仙，魚缸

今朝（６日）一開就大瀉７３９點報２９３４２，即使４月神州服務業ＰＭＩ創咗１５個月新高

至５４﹒５，但都阻止唔到魚缸大瀉，加上缸邊話神州副總理劉鶴預計星期四（９日）先去華盛

頓，縮短咗逗留時間，令「孖屐」更擔心，拖累魚缸一度大插水最多１１２５點低見２８９５６

點，失守二萬九同五十天線（約２９２９９點），不過尾盤時段神州外交部話，代表團準備緊去

花旗國，但今次唔知劉鶴去唔去，魚缸跌幅即時收窄咗少少，最終魚缸全日收報２９２０９，大

跌８７１點或近３巴仙，穿５０天線，但守住二萬九關口，主板成交有１３７２﹒５９億銀大增

逾一倍。國貨指數報１１２３３，挫３４１點，跌幅亦有近３巴仙。

Ａ場「五一」假期後返嚟亦都即時受累，滬綜指最終收報２９０６，跌１７１點或近６巴仙

。深成指更挫近８巴仙或７３１點，報８９４３。

大隻藍戰士普遍曳曳，大象（００００５）上日就狂踩油，不過今日就跟隨魚缸縮水逾２巴

仙，報６８﹒１銀。生發發（００３８８）將於禮拜三（８日）派季績，不過環球魚缸急挫，最

終瀉逾４巴仙，報２６６銀。ＱＱ（００７００）畀富瑞睇好，預計第一季之後嘅手遊業務增長

會加速，可惜都要隨缸仆低逾３巴仙，報３７５﹒６元。神州移動（００９４１）就硬硬淨企穩

，只係微吐逾半巴仙，報７３﹒９銀，跌少當贏，已經係表現最好藍戰士同紅戰士。ＡＩＡ

（０１２９９）畀缸友追住掟，撻低近４巴仙，報８０﹒４５銀。出口佬創科（００６６９）大

瀉逾８巴仙，報５５﹒３銀，係表現最差藍戰士。



＊人仔大縮水鐵鳥走勢衰，手機孖寶挫缸友忙走貨＊



侵侵（特朗普）一聲令下要重新加返神州關稅，人仔大劈價，離岸人仔仲曾經縮水８６０點

子，嚇死三大神州鐵鳥。南方航空（０１０５５）上星期五先畀交銀國際研讚第一季運營表現勁

，可惜今日大劈逾１０巴仙，報６﹒２６銀，創咗逾一個月低位，穿咗五十天線（６﹒８５銀）

；國航（００７５３）表現都曳，亦大插水逾１０巴仙，報８﹒５２銀，同樣創咗逾一個月低位

，穿咗五十天線（８﹒９９銀），係表現最差紅戰士；東航（００６７０）跣低逾８巴仙，報

５﹒５２銀，亦創咗逾一個月低位，穿咗十天線（５﹒５６銀）、五十天線（５﹒４２銀）。

侵侵加徵關稅嘅決定，亦都令「孖屐」擔心打擊手機出口及零部件佬，瑞聲（０２０１８）

瀉逾６巴仙，報４９﹒７５銀，失守十天線（５２﹒７６銀）及二十天線（５２﹒４７銀），痛

失５０銀關口。街坊舜宇（０２３８２）軟腳蟹仆低近６巴仙，報９１﹒０５銀。其餘手機設備

佬都大受打擊，高偉電子（０１４１５）大瀉近一成，報１﹒６７銀。通達集團（００６９８）

剎車逾７巴仙，報０﹒７９銀。比亞迪電子（００２８５）亦畀人狂質跌逾６巴仙，報

１３﹒６６銀。



＊孖屐好糟糕金礦佬走高，貿易戰拖累萬洲走勢頹＊



今日魚缸大插水，「孖屐」避險情緒高企，部分金礦佬逆市受缸友捧高，招金

（０１８１８）彈高半巴仙，報７﹒０６銀，收復十天線（約７銀）。山東黃金（０１７８７）

升４巴仙，報１７﹒２４銀，同樣收復十天線（１７﹒０３銀）。價值黃金（０３０８１）跟升

近１巴仙，報３１﹒２銀。其他大佬就要跟住魚缸仆低，中國黃金（０２０９９）走低近３巴仙

，報９﹒６９銀。恆興黃金（０２３０３）蒸發２巴仙，報７﹒４８銀。

貿易戰再開火１，喺中美都有豬肉業務嘅萬洲（００２８８）就肚瀉式下跌，全日挫近７巴

仙，報８﹒４銀，穿咗五十天線（８﹒２９銀），可憐豬！其他豬肉佬亦無一倖免，齊齊跪低，

惠生（０１３４０）走低６巴仙，報０﹒１６６銀；中糧肉食（０１６１０）跌近６巴仙，報

３﹒２銀；雨潤（０１０６８）仆低近７巴仙，報１﹒３５銀，穿咗百天線（１﹒３２銀）；普

甜（０１６９９）更加唔見咗１８巴仙，報０﹒３１５銀。



＊魚缸今遇困內險失晒魂，定向降準臨內銀照頭痕＊



香江兼神州魚缸今日大跌市，內險佬亦都跟住Ａ場下挫。國壽（０２６２８）跌逾６巴仙，

報２０﹒９５銀，穿咗十天線（約２１﹒９８銀）、廿天線（２１﹒７９銀）同埋五十天線

（２１﹒５５銀）。平保（０２３１８）險守９０銀整數關口，挫近５巴仙，報９０﹒８５銀。

新華保險（０１３３６）瀉逾８巴仙，報４０﹒０５銀。太平（００９６６）亦滑逾８巴仙，報

２２﹒３銀。太保（０２６０１）亦走低近６巴仙，報３０﹒７銀。

人行今朝喺Ａ場開市之前公布，會喺下星期三（１５日）開始，向中小型神州錢莊佬降準，

釋放約２８００億人仔長期資金，全部用喺發放民營同小微企業貸款。不過整個板塊都跟住魚缸

下挫，其中招行（０３９６８）急跌逾３巴仙，報３８﹒４５銀。建行（００９３９）失守十天

線（６﹒７８銀）、廿天線（６﹒７８銀）同五十天線（６﹒８８銀），報６﹒８２銀，挫逾２

巴仙。工行（０１３９８）走低逾２巴仙，報５﹒７７銀。中行（０３９８８）軟近２巴仙，報

３﹒６９銀。請請！



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