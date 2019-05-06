《真知灼見－溫灼培》中美貿易談判會推倒嗎？

《真知灼見》美國總統特朗普周日（５日）在社交網頁發文指，雖然中美貿易協商仍在進行

中，但進展太慢，更指中方試圖重新談判，故此決定，如於本周三（８日）在華盛頓舉行的中美

貿易談判未能達至成果，將會在本周五（１０日）向中國價值２０００億美元商品所徵的關稅，

由目前的１０％增至２５％。此話一出，今早（６日）於亞洲市場所見反應最顯著是具避險作用

的日圓及黃金價格，兩者均見較大幅度上升。商品貨幣及歐元同見回落，但跌幅尚算輕微。紐約

期油價格則大跌約２美元，今早靠近６０美元邊。



＊特朗普的幌子＊



以特朗普上述的驚人言論，市場反應尚算平靜；或許現階段市場未知應如何反應。不要忘記

，上周美國白宮發言人桑德斯才預告，於本周的中美貿易談判有機會達成協議，更不排除將定出

中美兩國領袖會面簽署條約的時間表。但不足一星期，特朗普突然變臉，這使市場束手無策。對

於特朗普的舉動筆者相信有兩個可能性。從樂觀的方面想，以特朗普的性格他向來喜歡邀功。可

能他明知本周的貿易談判將能達致成果，所以他刻意擺出這姿態好讓其日後邀功，指一切均屬於

他的功勞促使雙方達成協議。又或特朗普也可能是為其日後可能遭到美國國會對其指摘做準備。

試想，如日後協議公開，他可能會遭到美國國會批評他對中國過於軟弱。這時特朗普便可反駁指

他已對中國施壓，而這已是最好的協議。

當然從悲觀的方向想，可能先前美國在每次的談判後謂，雙方有很大進展只是刻意營造良好

談判氣氛，現在特朗普才導出真相。可以想像，如特朗普本周五真要增徵中國進口貨物關稅，使

雙方現時良好關係一旦遭到破壞，不排除在可見將來雙方也難再達成協議。這樣，整個資產市場

相信也將要面臨重大調整；屆時就不排除聯儲局的貨幣政策方向也要變得寬鬆。



＊端視劉鶴會否赴美＊



現階段筆者無法得知特朗普作出上述舉動的真正意圖為何，我們只能等待事態發展。至於上

述消息出現後，環球資產市場作出某程度上的調整這是完全可以理解，也是合理的市場反應。另

外，據《華爾街日報》引述消息指，中國官員對特朗普的舉動感到驚訝，並計劃取消於本周派出

貿易談判代表團到華盛頓談判。由於中美談判定於本周三（８日）在華盛頓舉行，如國務院副總

理劉鶴周二（７日）繼續上飛機前往美國，我們可用以較樂觀的方向視特朗普是次舉動，亦不能

排除屆時資產市場將作大幅反彈；相反，如中國貿易代表團取消了本周行程，提防環球資產價格

將要面臨更大的調整，屆時資金便只好轉返美元及日圓避險，使這兩貨幣大幅上升。這時候就不

排除美匯有機會向１００指數點進發。相反，這時我們便要提防商品及商品貨幣也要面臨重大壓

力。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

