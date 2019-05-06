《基金觀點》信安：中美貿易爭議延續，短線不利風險資產

《環富通基金頻道６日專訊》正當市場以為中美貿易談判將於本周較後時間便會結束，美國

總統特朗普周日突然宣布，將於本周五（１０日）起，把目前針對２０００億美元中國進口商品

加徵的１０％關稅提升至２５％，並威脅對餘下３２５０億美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品

一併加徵２５％關稅，一旦發生，代表所有中國向美國出口的商品都將面臨同等關稅。



＊貿易戰全面爆發機會增，全球經濟下行壓力上升＊



信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉認為，暫時難以估計事情的進展，特朗普在談

判接近尾聲時突然提出提高關稅，有可能是擺出姿態警告中國不要出爾反爾，當然亦有機會是他

由始至終都打算將貿易糾紛推展至大規模貿易戰。兩個可能性之中，該行傾向相信是前者，兩國

將繼續談判，惟達成結果的時間或進一步延遲。

即使是在特朗普未推高關稅前，假設談判能達成共識，該行亦不認為所有關稅會即時全部撤

銷；今次提高關稅後，若最後談判仍舊進行並在一段時間後達成共識，特朗普有空間將部分受影

響商品的關稅稅率下調至原來的１０％，並以此作為後續觀察中國有否履行協定的最大防線。

無論最後能否達成共識，由於新增關稅周五起執行，提高了的稅率都會為環球經濟增添不明

朗性。經濟合作與發展組織（ＯＥＣＤ）早前估算，由現在起至２０２１年，新增的關稅對環球

ＧＤＰ的影響約０﹒２個百分點；中國經濟所受的影響將較美國大，中國ＧＤＰ每年或少增

０﹒６個百分點，美國每年所受的影響約是０﹒４個百分點。



＊資金轉向避險資產，市場波動性從低位回升＊



消息公布後，亞洲股市顯著回吐，其中，假期後復市的中國Ａ股首當其衝，上證綜指單日下

挫逾５％，創七個月來最大跌幅；恆指亦急跌逾３％。資金流出人民幣，美元兌人民幣（離岸）

一度急升１％至６﹒８２以上，是年初以來的高位，避險貨幣日圓受捧，美元兌日圓一度回落至

１１０﹒３以下。

事實上，今年以來，環球股市顯著回升，尤其中國股市，年初至四月初高位，一度反彈超過

三成，超過２０１８年全年的跌幅，恆指從年初起亦曾最多反彈１７％，美股標普５００指數更

創出歷史新高。一片歌舞昇平，同時令去年高企的市場波動性顯著回落，美國ＶＩＸ指數目前處

於１２﹒８，顯著低於過去十年平均１７﹒５；信安跨資產波動性指標４月亦進一步回落，較去

年底顯著回調近四成。環球股市難免藉消息回吐。

經過首四個月的升浪後，在主要市場當中，基本上只有日本的預測市盈率仍遠低於過去十年

平均，年初估值非常低的中港股市，已回升至貼近平均水平，亞洲、新興市場及環球股市升至高

於平均，美股標普５００指數的預測市盈率已反彈至１７﹒７倍，亦即過去十年平均加一個標普

差的位置。同時間，環球盈利下調趨勢大致仍未結束，尤其部分新興亞洲市場，整體新興市場全

年盈利或減少約４％。



＊股市短線回調難免，中線基本因素不變＊



由於解決貿易戰所需的時間或比之前更長，短線會拖累股市的表現，投資者尤其須注視美元

的走勢，若美元因市場不明朗因素而延續強勢，或尤其為新興市場投資帶來壓力。不過，對於中

線的資產部署，陳曉蓉認為，由於基本因素未有明顯改變，股票資產在調整過後仍值得留意。

在眾多基本因素之中，經濟當然是最重要的一環。今年以來，環球貨幣政策轉向寬鬆，美國

聯儲局表明暫緩加息，部分成熟市場央行或甚至於短期內減息，加上環球股市回升，帶動金融狀

況持續改善，造就環球經濟喘息的空間，若果貿易情況沒有顯著惡化，環球經濟有機會在第二季

止跌回升。

對於中國經濟，陳曉蓉指出，貿易戰解決與否，與中國經濟能否在低位站穩著腳沒有直接關

係；貿易戰能夠解決，只是給予中央政府政策空間，進一步支持正在放緩的中國經濟。中國第一

季ＧＤＰ數字令市場驚喜，市場憂慮刺激政策會因而減少，貿易爭議若火上添油，或反而令中國

進一步推出政策回應經濟面對的壓力，人行今早的定向降準正正是穩定經濟預期的舉措之一，預

期中國經濟全年仍較大機會實現６－６﹒５％的增幅。（ｈｏ）

