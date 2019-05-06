【貿易開戰】景順：市場調整是健康的，可更好地作出配置　

《環富通基金頻道６日專訊》景順亞洲股票投資團隊就中美貿易談判發表最新評論道，該行

認為美國總統特朗普威脅提高中國進口關稅直接導致今天中國股市出現回調，但投資者也正藉此

機會在今年錄得強勁升幅後調整配置。這符合該行的觀點，由於流動性和市場情緒改善，市場升

幅已超越基本面，因此市場將在短期內出現調整。

該行認為，如果美國提高關稅水平，將會對經濟和金融市場帶來影響。據瑞銀（ＵＢＳ）估

計，對所有中國出口到美國的商品加徵２５％關稅，可能導致中國未來１２個月ＧＤＰ增長率下

降１﹒６－２﹒０個百分點。

撇除最新事態發展，該行對貿易談判的看法仍未改變。該行認為繼續透過談判收窄分歧符合

兩國的最佳利益，因為長期的貿易爭端將對兩國產生負面影響。該行認為，當前談判的重點已轉

向更詳細的實施和執行細節，而不是貿易協議是否能夠實現。昨日有關關稅調整的言論，可能是

美國用來強化其定位的談判策略。

最近數月中國經濟出現好轉跡象，該行認為國內政策將繼續為市場帶來支持，這將有助抵消

貿易方面的負面影響。隨著經濟基本面改善，該行預計下半年企業盈利將有所回升。

該行亦看好國內市場對中國經濟的貢獻。該行認為中國國內市場有許多具吸引力的機會，相

信中國消費力將保持強勢，並繼續推動中國未來的經濟增長。

對長線投資者而言，該行認為市場調整是健康的發展，可以更好地為２０１９年作出配置。

中國市場（離岸及在岸）的交易價格接近其長期平均值，該行認為估值仍然健康。由於該行專注

於以自下而上的投資策略選擇股票，因此基金定位未有改變。（ｈｏ）

