《保障全方位－左偉豪》延期年金開創自主自由銀髮生活

《保障全方位》香港人均預期壽命不斷延長，醫療及生活成本又不斷上漲，不難想像未來生

活開支只會有增無減，尤其是退休後沒有穩定收入的情況下，生活更缺乏安全感。即使已有一定

積蓄，也難免擔心「坐食山崩」，所以我們應趁仍然有經濟能力時盡早部署，確保銀髮生活也得

享長期穩定收入，生活無憂。



＊扣稅優惠變相為保障增值＊



面對人口老化問題，今年四月，政府公布合資格延期年金保單名單。同時，政府亦為納稅人

就認可合規的延期年金計劃提供扣稅優惠，以鼓勵市民為退休生活作及早儲蓄。每位個人名義投

保人可享有最高每年６萬港元的稅務扣除，即每年節省高達１０２００萬元的稅款，變相為保障

增值，打工仔就可更輕鬆地為退休作準備。



＊彈性退休方案＊



至於年金是否越長壽就越「抵」，需視乎不同的計劃所提供的選擇，現時有部分延期年金計

劃的投保範圍廣泛，由１８至６５歲，年金領取人亦可選擇５或１０年的保費繳付年期，更提供

不同的支取年期，例如派１０或２０年，以配合不同人士的退休所需。此外，市民可考慮市場上

部分計劃容許年金領取人即使在保單生效後，仍可選擇更改支取年金年齡，這樣就更能彈性自訂

一個切合自己的退休方案。



＊穩定入息無懼市場波動＊



延期年金最大的好處就是為年金領取人提供穩定的入息及潛在回報增長，確保在指定年期內

每月可獲保證的支取現金，也不必擔心投資市場的下跌會拖累生活質素。



＊延期年金不是「鬥長命」＊



普遍市民對延期年金存有的誤解之一，就是以為延期年金一定派終身，而年金領取人需要與

年金「鬥長命」才能回本。事實上，現時的延期年金的回本期較政府的公共年金短，並不需要「

鬥長命」以獲取更高回報。另外，延期年金設有身故賠償，即使被保人不幸過身，受益人亦可獲

已繳付的總保費，有些計劃甚至是已繳保費總額１２０％的賠償，讓年金領取人未雨綢繆，當遇

上突發事故時加倍安心。

因此，在為退休策劃時，打工仔或準退休人士可考慮延期年金計劃，保證成分高之餘亦毋須

「鬥長命」，亦可藉此養成穩健的儲蓄習慣，同時盡享扣稅優惠，可說是一舉三得。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監 左偉豪》

