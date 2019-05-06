【貿易開戰】港股全日挫８７１點報２９２０９，失多條主要平均線

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普最新指由於與中國的貿閉談判過程緩慢，威脅於

本周五（１０日）起，向中國２０００億美元商品所徵收的１０％關稅上調至２５％，更一度傳

出中國或取消本周與美國的貿易談判。儘管中國外交部其後澄清，中方團隊如常於本周三

（８日）抵達美國進行磋商，但中港兩地股市仍明顯受壓。

港股今早低開７３９點報２９３４２點後，於早段跌幅一度收窄至６９７點報２９３８４點

，並已為全日最高位，但其後最多急插１１２５點，低見２８９５６點。港股午後跌勢僅小幅收

窄，最終港股全日收報２９１８３，跌８７１點或跌２﹒９％，失守１０天（２９７７１點）、

２０天（２９８９０點）及５０天線（２９２９９點），全日成交１３７２﹒５９億元，較上周

五（３日）急增１﹒０６倍。國指全日收報１１２３３點，跌３４１點或跌２﹒９５％。

滬綜指今早低開３％即失守三千，其後節節敗退，午後跌幅一度擴大至６﹒５６％，低見

２８７６點，連失三千及二千九兩個整數關口，但尾盤跌幅有少許收窄，最終滬綜指收跌

５﹒５８％，為２０１６年２月２５日以來的逾三年最大單日跌幅，收報２９０６點，返回今年

２月底的水平，險守二千九。



＊中移動冠藍籌及國指股，中資券商股Ａ股現跌停潮＊



日內５０隻藍籌全軍盡墨。

中移動（００９４１）軟０﹒５４％，報７３﹒９元，已是全日表現最好藍籌及國指成分股

。其他重磅股方面，港交所（００３８８）將於本周三（８日）公布季績，全日挫４﹒３９％，

報２６６元。友邦（０１２９９）跌３﹒５９％，報８０﹒４５元。騰訊（００７００）走低

３﹒１５％，報３７５﹒６元。匯控（００００５）跌２﹒３％，報６８﹒１元。

中資金融股方面，平保（０２３１８）急跌４﹒７７％，報９０﹒８５元。國壽

（０２６２８）走低６﹒０５％，報２０﹒９５元。新華保險（０１３３６）跌８﹒４６％，報

４０﹒０５元。太平（００９６６）蒸發８﹒２３％，報２２﹒３元。

至於內銀股，建行（００９３９）走低２﹒４３％，報６﹒８２元。工行（０１３９８）跌

２﹒３７％，報５﹒７７元。中行（０３９８８）軟１﹒８６％，報３﹒６９元。農行

（０１２８８）跌１﹒３８％，報３﹒５７元。招行（０３９６８）挫３﹒２７％，報

３８﹒４５元。

Ａ股急瀉，多隻中資券商股Ａ股跌停板，信証（０６０３０）跌６﹒９６％，報１６﹒０４

元。中國銀河（０６８８１）走低７﹒９５％，報４﹒７５元。海通證券（０６８３７）急跌

８﹒２％，報９﹒４元。中信建投（０６０６６）蒸發８﹒７６％，報６﹒２５元。華泰六八八

六（０６８８６）下滑８﹒０５％，報１３﹒７元。



＊人幣急回國航南航瀉逾一成，創科為表現最差藍籌＊



受累中美貿易談判再現暗湧，離岸人民幣（ＣＮＨ）日內曾最多跌８６４點子，低見

６﹒８２１８。中資航空全線下跌，國航（００７５３）急挫１０﹒２２％，報８﹒５２元，為

表現最差國指成分股。南航（０１０５５）瀉１０﹒３２％，報６﹒２６元。東航

（００６７０）跌８﹒１５％，報５﹒３元。

貿易戰戰再次開炮，豬肉股隨市走低，其中，於中美擁有業務的萬洲（００２８８）更大受

影響，該股全日跌６﹒８４％，報８﹒４４元。其他豬肉股亦顯著受壓，中糧肉食

（０１６１０）走低５﹒６％，報３﹒２元。雨潤食品（０１０６８）跌６﹒９％，報１﹒３５

元。

出口工業股沽壓明顯，創科實業（００６６９）急回８﹒３７％，報５５﹒３元，為表現最

差藍籌。敏華（０１９９９）走低８﹒３１％，報３﹒８６元。福耀玻璃（０３６０６）跌

５﹒２１％，報２６﹒４元。申洲（０２３１３）蒸發４﹒６４％，報１０２﹒７元。

手機設備股方面，瑞聲（０２０１８）急跌６﹒１３％，報４９﹒７５元。舜宇

（０２３８２）走低５﹒７９％，報９１﹒０５元。富智康（０２０３８）急瀉１１﹒０３％，

報１﹒２１元。比亞迪電子（００２８５）急跌６﹒３１％，報１３﹒６６元。

潤東汽車（０１３６５）連跌五日累瀉６６﹒５％後，今早一度最多續跌逾一成，低見

０﹒８元創上市新低後見反彈，最終全日升３４﹒８３％，報１﹒２元，為升幅最大個股。譽滿

國際（０８２１２）挫２５﹒８８％，報０﹒０６３元，為跌幅最大個股。（ｍｗ）

