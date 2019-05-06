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06/05/2019 18:34

【移交逃犯】民主派：只認可由涂謹申主持的會議

　　《經濟通通訊社６日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會風波不斷。經民聯石禮謙
宣布今日下午的會議取消，改為本周六（１１日）上午開會後，泛民質疑其合法性，並堅持今午
照常開會。會議無建制派議員出席，立法會秘書及法律顧問亦未有在場。秘書處未有提供如音響
設備等支援。他們訂定在周六早上９點舉行會議，與石禮謙召開的會議時間相同。涂謹申指，會
指示秘書處發出指示。
　　民主派會議召集人毛孟靜表示，今次是「破天荒」、「史無前例」秘書處沒有任何服務，要
議員自己開會，更容許記者進會議室拍攝，以圖不承認今次會議，形容做法陰險。她又指，只會
認可涂謹申主持的會議。至於被問到沒有書面記錄如何可讓會議得到承認，毛孟靜就認為議員才
是秘書處的顧主，不應是由秘書處承認他們，強調今日是正式的會議。
　　立法會資歷僅次於涂謹申的梁耀忠認為，看不到秘書長有權自作主張出通告，而今日的第３
次的會議是涂謹申通過秘書處而開的，強調是合乎規則，而今日已完成選舉主席，因此不應再有
其他主持或主席存在，籲大家尊重今日的選舉結果。
　　議會陣線朱凱廸就形容，今日是民主奪取回立法會尊嚴的重要一日，指當秘書處都不中立的
時候，「民主派就要行回一條正路」。他又指，涂謹申當選是實至名歸，甚至平時立法會的會議
直播平時都沒有這麼多人觀看。（ｚｚ）

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