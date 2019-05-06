【移交逃犯】涂謹申：將向秘書處抗議無支援，若阻主持會議或報警

《經濟通通訊社６日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會風波不斷。經民聯石禮謙

宣布今日下午的會議取消，改為本周六（１１日）上午開會後，泛民質疑其合法性，並堅持今午

照常開會。會議無建制派議員出席，立法會秘書及法律顧問亦未有在場。秘書處未有提供如音響

設備等支援。他們訂定在周六早上９點舉行會議，與石禮謙召開的會議時間相同。涂謹申指，會

向秘書處發出指示。

獲推舉為主席的涂謹申在會後表示，今日的會議是正式會議，將向秘書處抗議沒有為會議提

供支援，又阻礙市民進來旁聽，而對政府曾表示修例極為緊急，但今日又不出席會議表示遺憾。

他又指，星期六會邀政府解釋法例、若有其他人干擾會議，會執行議事規則。

獲推舉為副主席的郭榮鏗表示，根據議事規則和內務守則，均沒有要求會議進行時必須有秘

書在場，反而是他們有職責出席會議，但絕對不存在無秘書就不合法。

涂謹申補充，會出信秘書處觀看錄影帶完成所需工作，但以防萬一會先由其秘書做備存，再

傳送給全體６１名委員，而在下次會議時亦會先確認會議議程。

被問建制派或會申請禁制令禁止他們開會，他們會否同樣申請。涂謹申指他們不需禁制任何

人做任何事，但指若由法庭做裁定「或有意外收穫」。他又指，若遇到有霸權令他不能主持會議

或會報警，強調不會對保安使用暴力。（ｃｗ）（ｚｚ）

