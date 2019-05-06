《每周華語－黃溢華》大和戰艦、乃木希典、沙俄艦隊、朝俄會議

《每周華語》上周，「五四」運動一百周年紀念。日本一百年前差點兒得到「青島等」德國

一戰戰敗後的殖民地。幸有青年學子及全國人民之反對，中國人才取回應有的民族尊嚴。又上周

日本踏入「令和」時代，是日見日本民間企業於北海道成功試射「超小型」的火箭

（「ＭＯＭＯ３」），有機會於２０２２年射衛星上太空。「ＭＯＭＯ３」成本幾十萬港元：日

本太空科技「民間化」了！



１８９５年及１９０５年，日本於海陸決戰均全數擊敗大清及沙俄：打勝仗，不會亂花錢，

拿人家的土地、資源及金錢作長線投資。日本明治維新，全面西化，學習歐美等各國的先進科技

：大增政府公費，１９００╱１９３０年代派出很多有識之士往歐英學習。其中不只買入人家先

進的軍備，更由更基本學習，了解別國的戰備，再建立自身的軍工企業，主力艦、戰機，坦克都

自我發展，吸收別人的優點，再加入自身的研究結果，戰略構思，從而建立海陸空三軍全新自我

研發的軍工產物。



１９３０年代，日本秘密建造了全球最大的主力艦、大和號；此乃日本海軍的旗艦。由於有

巴拿馬運河的限制，美國海軍戰艦體積不及日本的巨大，更重要的是，大和及其姊妹艦武藏的設

計，十分之先進。主砲射程有４０多公里，給打中者，必中彈且沉沒！日本人二戰「不用」大和

參戰，或只用作「旗艦」而不用作真正戰鬥，因為「大和」被視為日本的「神級」代表，主力砲

一旦使用：砲管內部便有損耗、被視為不「完善」。因而大和即使被擊沉，但亦不可視為在真正

的海戰中被對手擊沉。只有單程的燃料而全船三千多人「一去不回」的決心，他們都喝上大和號

專用的清酒：賀茂鶴。２００５年，東映推出了《世紀戰艦大和號》，於是年１２月１７日全球

公映。三大巨星，反町隆史、中村獅童及鈴木京香使本片更反映當時軍人的拼死一戰及後人無奈

的回憶、反戰、無奈及失落等等的一切至今仍在日本人╱大和民族中暗地存在，此乃歷史之必然

衍生的影響。大和戰艦專用賀茂鶴清酒於２００５年再專造一次，限量發售；筆者友人是年自日

本送贈筆者一瓶，保存至今，乃對歷史的尊重，亦為美日雙方是役陣亡的軍人之尊重。軍人為家

國付出寶貴的生命，戰爭對錯由歷史決定乎？不知道！但有一點可以肯定，軍人上了戰場，必付

全力為國捐軀。政治家背後所作所為，才是最使人討厭。



１８９５、１９０５年日本擊敗大清及沙俄：海陸兩軍自有協調。有說二戰日海軍並不積極

挑起戰亂，但日本陸軍為入侵中國、俄國╱東北終迫使日本海軍配合。１８９５年、１９０５年

兩次大戰役，日本並未有自身建造的主力戰艦。１９０５年，沙俄太平洋艦隊於旅順閉關不出，

日本海軍亦未能入港與沙俄戰艦對決！但日本陸軍攻打沙俄旅順陸地陣地，其中海軍亦意識到，

只要打上「２０３」高地，便可用重砲由高地打入旅順港之內，此時沙俄艦隊便「無路」可退，

出港亦將被日海軍圍攻。乃木希典乃日本當時主帥，評論家對他的戰略十分有保留，但是此戰役

，日軍只為拿下「２０３」高地便付出幾萬軍人的生命！最終陸戰全勝，而「無」海戰之下，沙

俄太平洋艦隊亦被擊潰。沙皇再派北方艦隊走了地球「一大圈」迎救旅順俄軍，但於日本海被日

海軍圍攻，北方艦隊亦被全數擊敗！沙俄１９０４╱１９０５年被日本擊敗，又是割地賠償，幸

有美國「出手」相救，才有一些體面與日本簽下「和約」。



乃木希典漢學中文根基極好，為１９０５年沙俄旅順高地大戰他寫下了三首七絕漢詩，今天

仍可在他的神社中看到，其中有關拿下「２０３」高地（「爾靈山」），曰：「爾靈山險豈難攀

、男子功名期克艱、鐵血覆山山形改、萬人齊仰爾靈山」。



「２０３」高地拿下之後，乃木採用之大砲乃日本自意大利砲兵所用而「複製」。可見軍備

產物，各國互相「複製」、「學習」、「改進」乃常見之事。今天太空世紀：雷達英國人發明，

噴射引擎德國人發明，而坦克車英國人之傑作。日本１９００╱１９３０年全力學習西方軍備，

由複製改良至最後海陸軍備、戰術都有自己的一套研究，可見軍備也好，一般產品也，都必須要

自身全力投入、自我體現之視野，加上實戰中擊敗強勁對手，才可視為「強國」。筆者反對戰爭

，但軍備若非有自我之科研支持，不可能成為強國。乃木希典於「２０３」高地決戰失去一位兒

子，另一位兒子也戰死沙場。乃木及其夫人剖腹，跟隨明治一起去了「西天」。全家為明治維新

付出一切，愚忠否？或許是。但沙俄及日本力爭大清東北領土之利益，一百多年後的２０１９年

，俄人又見上風；因為沙俄已不存在，史太林二戰末期對日宣戰，拿下北方四島，亦確認了日本

退回本土：可見的將來，日本亦不可能對中國╱俄國東北的利益有機會沾手。



俄人近二、三百年苦心經營遠東經濟及地緣影響力，亦非易事及一帆風順，西北利亞地區乃

永凍土之地，基建不易建造！而今天海參威已成為俄國太平洋艦隊基地。烏克蘭騎兵為沙皇出力

賣命，打到海參威，但俄烏今天仍未是「好朋友」。前蘇聯１９９０年代初分裂，因而再無力支

持朝鮮。１９９０年代至今，中國成為朝鮮的主要支援國。俄國自１９９０年代已「淡出」朝鮮

半島的政局，但「六方」會談及歷史長波使然，都使俄國普京有機會與朝鮮半島再「結緣」。



上周普京與金正恩於「Ｒｕｓｓｋｙ Ｉｓｌａｎｄ」舉行會談，此地乃俄國遠東大學校舍

地點之一，兩人在大學大樓見面。而此「島」大有來頭，乃俄人在遠東重要的歷史地標，可見時

移世易，普京見金正恩亦把俄人暗地的威水史帶上了會談桌之中。藉此對各國甚而中國說出俄人

仍有「大哥」地位。俄遠東大學乃重點大學區，人材濟濟，今年３月初，校隊於新加坡一年一度

比賽中拿下水底機械人設計冠軍，而此校亦有研究「地效飛船」（ＷＩＧ－Ｃｒａｆｔ）的單位

。海參威不只有澳門何家賭場那麼簡單也。



今天，俄海參威有新建先進設計大橋自Ｒｕｓｓｋｙ Ｉｓｌａｎｄ連接海參威本土╱主城

區。俄遠東不乏日本、南韓及中國的商業活動。俄人要提升遠東之影響力仍需要更多時間，朝鮮

不配合美國要求，未來俄普京為大局也不一定盲目支持金正恩：因為穩定的東北亞政局，對俄更

為有利。



《資深市場人士 黃溢華》

