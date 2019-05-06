【移交逃犯】石禮謙收到秘書處通知，由他主持下次法案委員會會議

《經濟通通訊社６日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會第二次會議仍未選出正、

副主席。委員會將於今日下午開會，惟立法會秘書處要求全體委員在今日中午前以書面通知秘書

處是否接納內會指引，由排名第三資深的經民聯石禮謙取代現時主持會議的最資深議員涂謹申。

石禮謙今日中午左右收到立法會秘書處的通知，指由他主持下次的法案委員會會議。（ｃｗ

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