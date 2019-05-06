  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/05/2019 12:58

【移交逃犯】石禮謙收到秘書處通知，由他主持下次法案委員會會議

　　《經濟通通訊社６日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會第二次會議仍未選出正、
副主席。委員會將於今日下午開會，惟立法會秘書處要求全體委員在今日中午前以書面通知秘書
處是否接納內會指引，由排名第三資深的經民聯石禮謙取代現時主持會議的最資深議員涂謹申。
　　石禮謙今日中午左右收到立法會秘書處的通知，指由他主持下次的法案委員會會議。（ｃｗ
）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS06/05/2019
【FOCUS】狂人發癲「五窮」現 侵侵「一推三雕」恐惹火北京
生財有道06/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：貿易開戰匯控難再上
生財有道06/05/2019
【貿易開戰】特朗普「翻檯」港股瀉千點 陳德霖：全球風險不容低估
興證快訊06/05/2019
恆指「五窮」如何走？
國際動態06/05/2019
金正恩監督射火箭炮 料屬新武器
生財有道03/05/2019
【大象放榜】匯控季績勝預期澄清未有大型成本節約 高盛升目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金