《經濟通通訊社６日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會風波不斷。經民聯石禮謙
宣布今日下午的會議取消，改為本周六（１１日）上午開會後，泛民質疑其合法性，並堅持今午
照常開會。會議無建制派議員出席，立法會秘書及法律顧問亦未有在場。秘書處未有提供如音響
設備等支援。
在席２３名泛民議員選出涂謹申和郭榮鏗任正、副主席後，毛孟靜建議暫停會議１５分鐘，
以聯絡政府人員出席會議獲接納。涂謹申表示會議暫停至５時半再續。（ｃｗ）（ｚｚ）
06/05/2019 17:16
【移交逃犯】涂謹申暫停會議１５分鐘以聯絡政府人員出席今日會議
《經濟通通訊社６日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會風波不斷。經民聯石禮謙
宣布今日下午的會議取消，改為本周六（１１日）上午開會後，泛民質疑其合法性，並堅持今午
照常開會。會議無建制派議員出席，立法會秘書及法律顧問亦未有在場。秘書處未有提供如音響
設備等支援。
在席２３名泛民議員選出涂謹申和郭榮鏗任正、副主席後，毛孟靜建議暫停會議１５分鐘，
以聯絡政府人員出席會議獲接納。涂謹申表示會議暫停至５時半再續。（ｃｗ）（ｚｚ）
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