《地產人眼－黃漢成》深圳成旅遊城市新貴，香港增景點急起直追

《地產人眼》著名旅遊雜誌《Ｌｏｎｅｌｙ Ｐｌａｎｅｔ》是不少酷愛旅行人士的必備天

書，每年雜誌都根據各地撰稿人的推介，選出十個值得到訪的城市，早前《Ｌｏｎｅｌｙ

Ｐｌａｎｅｔ》公布２０１９年十大必去城市，深圳榮膺全球第二名，而一河之隔的香港卻是榜

上無名，對曾是「旅遊天堂」的香港而言，既是諷刺，亦是響起了本港旅遊業的警號。



筆者近年經常往返中港兩地，深圳亦是常到的地方，近年深圳的確起了翻天覆地的變化，除

了在創新科研上成了中國版的矽谷外，在餐飲及消閒娛樂方面，深圳近年亦騰飛躍進，各式各樣

的食肆和主題餐廳隨處可見，展覽館、美術館、書屋等文化場所，更極受「文青」歡迎，深圳現

在更流行所謂的興趣工作坊，當中開辦不同種類的課程及小組活動，如音樂、烹飪、陶藝、繪畫

、武術等，不少港人假日期間都特意前往參與，一於寓學習於消閒及聯誼，更遑論深圳不乏各式

各樣的娛樂及美容保健場所，總之到深圳旅遊玩樂，一定能找到「對味」的娛樂活動，深圳榮膺

全球十個值得到訪城市的第二名，絕對是實至名歸。



曾幾何時，香港這顆東方之珠亦是赫赫有名的「旅遊之都」，深受各地旅客歡迎，尤其是歐

美旅客，更是對香港這種東方色彩濃厚的城市充滿興趣和好奇，然而隨著國內開放，加上鄰近地

區（如韓國、新加坡等）的旅遊業突飛猛進，香港在不進則退的情況下，對旅客的吸引力自然大

減；旅遊業是香港經濟四大支柱之一，是次深圳獲得殊榮，對香港而言，誠是一記及時的當頭棒

喝，筆者非常期待未來將落成的Ｍ＋博物館、故宮館、航天城等新景點，能為本港旅遊業重新注

入新活力，讓香港這顆東方之珠再次吸引環球旅客的目光。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

