《鍾之日記》特朗普翻臉，中港釀股災

《鍾之日記》５月６日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：挫。



正當市場預期中美貿易談判本周將出成果之際，美國總統特朗普於北京時間周一（６日）凌

晨突在其推特發文稱，不滿與中國的貿易談判進展緩慢，決定本周五（１０日）開始將２０００

億美元中國商品的關稅由１０％提高至２５％，同時很快會向另外３２５０億美元的中國商品徵

收２５％的關稅。特朗普突祭殺著，令即將在華盛頓舉行的新一輪中美談判遭當頭一棒，儘管中

國外交部在Ａ股收市後舉行的例行發布會上只輕描淡寫地回應指，中方團隊正在準備赴美磋商，

又指美威脅加關稅類似的情況以前多次出現過。但外界認為事件充分顯示，目前談判的主導權仍

在美方手上。



＊人行急出招定向降準，Ａ場仍暴跌逾千股跌停＊



內媒對特朗普的加稅推文實行集體噤聲，封鎖貿戰升級的消息，不過資金流動最誠實。即便

人行今早急宣布對中小銀行實行較低的優惠存款準備金率，定向降準仍無力挽救跌勢，內地今日

上演股匯雙殺的戲碼，滬綜指先低開３﹒０４％即失守三千關，而且節節敗退，午後跌幅一度擴

大至６﹒５６％，低見２８７６﹒４７點，再失二千九的整數關口，尾盤權重股跌幅有少許收窄

，最終滬指收跌５﹒５８％，為２０１６年２月２５日以來的逾三年最大單日跌幅，收報

２９０６﹒４６點，返回今年２月底的水平，險守二千九。深成指更大跌７﹒５６％，創業板瀉

近８％，全日有超過１１００隻Ａ股股份跌停。

五一勞動節後開市即遇衝擊波，兩市全日成交６５７９億元人民幣，較假期前最後交易日成

交急增３２﹒５％，外資急急撤退，全日通過陸股通流出５６﹒２４億元人民幣。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）今早插水，跌幅多達１﹒３％，創３年最大，人民幣兌一美元

即期匯率（ＣＮＹ）早盤亦一度大跌超６００點，跌至６﹒８元關口附近，創近三個半月新低，

午後中國官方打破沉默，人幣即期跌幅收窄，收報６﹒７６６６，較上個交易日４時３０分收盤

價下跌３００點子。



＊香江魚缸曾插千點，中資銀行券商元氣大傷＊



香江魚缸同樣大受震動，今早低開７３９點報２９３４２後，於早段跌幅一度收窄至

６９７點報２９３８４，並已為全日最高位，但其後最多急插１１２５點，低見２８９５６。港

股午後跌勢僅小幅收窄，最終港股全日收報２９１８３，跌８７１點或跌２﹒９％，失守１０天

（２９７７１點）、２０天（２９８９０點）及５０天線（２９２９９點）。

全日成交１３７２﹒５９億元，較上周五（３日）急增１﹒０６倍。

貿易戰若如特朗普所言般升級，將對中國出口造成重大打擊，作為百業之母的銀行股全線受

挫，即管人行宣布對中小銀行實行較低存準率，約１０００家縣域農商行受惠，釋放長期資金約

２８００億元人民幣，但內銀股均下跌，建行（００９３９）、工行（０１３９８）瀉２﹒４％

，中行（０３９８８）跌１﹒９％，農行（０１２８８）跌１﹒４％。

今日在毫無準備下迎來股市暴跌，市場擔心出現新一輪的Ａ股上市公司質押爆雷事件；另外

據報中證監要求券商接入高科技系統，嚴管場外配資。中資券商板塊遭受兩重衝擊，中信建投

（０６０６６）瀉８﹒８％，海通證券（０６８３７）跌８﹒２％，華泰證券（０６８８６）跌

８﹒１％，中國銀河（０６８８１）跌８％，廣發証券（０１７７６）瀉７﹒６％。



＊安全準則會議中國無份，５Ｇ概念股集體低走＊



美國、加拿大、澳洲、德國等３２個國家的代表，日前在捷克首都布拉格出席研討會，討論

５Ｇ網路的相關安全措施及政策。會議通過無約束力建議，合作應對５Ｇ網絡安全風險。有關建

議未有點名針對個別國家或供應商，但認為各國需要考慮供應商存在的風險，以及它是有否受所

在國家的政府影響。

會議雖聲稱，沒有國家或者公司被排除在外，但中國以及華為、中興（００７６３）等公司

均沒有獲邀參會。

白宮新聞秘書桑德斯在一份聲明中表示，美國支持捷克會議主席公布的５Ｇ安全布拉格提案

，美國政府計畫將布拉格提案作為指導，以確保共同繁榮和安全。有分析認為，美國是利用這個

機會，建議盟友制定一個華為無法達到的５Ｇ網絡標準。

中國的５Ｇ事業疑似再被杯葛；加上中美貿談突然變風向，市場霎時難以消化，令一直處於

國際爭端「風眼」的５Ｇ概念股集體走低。南京熊貓（００５５３）收市大瀉９﹒６％，中興

（００７６３）急跌８﹒８％，京信通信（０２３４２）挫７﹒８％，長光飛纖（０６８６９）

跌５﹒１％，中國聯通（００７６２）亦軟１﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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