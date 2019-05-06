【駐京專電】政府投資條例公布，規範數萬億政府投資

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院總理李克強簽署國務院令，公布《政

府投資條例》，自２０１９年７月１日起施行。政府投資涉及道路交通、教育、醫療、綠化環保

、供水供氣等諸多領域，投資體量巨大，這一條例將約束政府投資行為，影響數萬億元政府投資

。



＊政府投資應以非經營性項目為主＊



《條例》規定了以下內容：一是明確界定政府投資範圍，確保政府投資聚焦重點、精準發力

。政府投資資金應當投向市場不能有效配置資源的公共領域項目，以非經營性項目為主；國家建

立政府投資範圍定期評估調整機制，不斷優化政府投資方向和結構。

二是明確政府投資的主要原則和基本要求。政府投資應當科學決策、規範管理、注重績效、

公開透明，並與經濟社會發展水平和財政收支狀況相適應；政府及其有關部門不得違法違規舉借

債務籌措政府投資資金；安排政府投資資金應當平等對待各類投資主體。



＊強化投資概算約束力，投資計劃和本級預算相銜接＊



三是規範和優化政府投資決策程序，確保政府投資科學決策。進一步規範政府投資項目審批

制度，重大政府投資項目應當履行中介服務機構評估、公眾參與、專家評議、風險評估等程序；

強化投資概算的約束力。

四是明確政府投資年度計劃的相關要求。國務院投資主管部門、國務院其他有關部門以及縣

級以上地方人民政府有關部門按照規定編制政府投資年度計劃，明確項目名稱、建設內容及規模

、建設工期等事項，政府投資年度計劃應當和本級預算相銜接。

五是嚴格項目實施和事中事後監管。政府投資項目開工建設應當符合規定的建設條件，並按

照批准的內容實施；政府投資項目所需資金應當按規定確保落實到位，建設投資原則上不得超過

經核定的投資概算；政府投資項目應當合理確定並嚴格執行建設工期，按規定進行竣工驗收，並

在竣工驗收合格後辦理竣工財務決算；加強對政府投資項目實施情況的監督檢查，建立信息共享

機制；政府投資年度計劃、項目審批和實施等信息應當依法公開。

