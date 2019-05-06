《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中證監公示第七屆併購重組委委員擬任人選
，一共２０名。
其中，中證監機關３名，地方證監局３名，滬深交易所５名，國家部委１名，高等院校１名
，證券公司１名，創投基金１名，私募基金１名，公募基金１名，律師事務所１名，會計師事務
所１名，資產評估機構１名。
06/05/2019 08:20
【駐京專電】中證監公示第七屆併購重組委委員擬任人選，共２０名
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中證監公示第七屆併購重組委委員擬任人選
，一共２０名。
其中，中證監機關３名，地方證監局３名，滬深交易所５名，國家部委１名，高等院校１名
，證券公司１名，創投基金１名，私募基金１名，公募基金１名，律師事務所１名，會計師事務
所１名，資產評估機構１名。
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