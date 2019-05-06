《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上海市委書記李強昨日下午在松江區調研經
濟發展情況時指出，松江區要把握區位優勢和發展態勢，抓住科技創新的新機遇，聚焦重點產業
，加快建設規模體量大、成長性高、引領性強的戰略性新興產業集群。
他還要求松江區要立足自身優勢，做強特色產業，吸引和培育一批龍頭企業、頭部企業，全
力打造區域發展支撐點、興奮點、新亮點，更好服從服務長三角一體化發展國家戰略。
06/05/2019 09:23
【駐滬專電】李強：松江區要加快建設戰略性新興產業集群
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上海市委書記李強昨日下午在松江區調研經
濟發展情況時指出，松江區要把握區位優勢和發展態勢，抓住科技創新的新機遇，聚焦重點產業
，加快建設規模體量大、成長性高、引領性強的戰略性新興產業集群。
他還要求松江區要立足自身優勢，做強特色產業，吸引和培育一批龍頭企業、頭部企業，全
力打造區域發展支撐點、興奮點、新亮點，更好服從服務長三角一體化發展國家戰略。
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