【駐滬專電】李強：松江區要加快建設戰略性新興產業集群

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上海市委書記李強昨日下午在松江區調研經

濟發展情況時指出，松江區要把握區位優勢和發展態勢，抓住科技創新的新機遇，聚焦重點產業

，加快建設規模體量大、成長性高、引領性強的戰略性新興產業集群。

他還要求松江區要立足自身優勢，做強特色產業，吸引和培育一批龍頭企業、頭部企業，全

力打造區域發展支撐點、興奮點、新亮點，更好服從服務長三角一體化發展國家戰略。

