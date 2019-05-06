【Ａ場震盪】茅台挫７％，外資狂沽，成交破１１６億創歷史新高

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普突然變臉加徵中國商品關稅，滬深股市急瀉，同

時引發外資急速散水。屢獲外資追捧的貴州茅台（滬：６００５１９）即捱沽，午後曾失守

９００元關，低見８９３元（人民幣．下同）；目前跌近７﹒２％，報９０４﹒１３元，成交金

額突破１１６億元，創該股份上市以來新高。

其他白酒股午後跌幅亦擴大，酒鬼酒（深：０００７９９）、水井坊（滬：６００７７９）

等跌停，五糧液（深：０００８５８）亦瀉逾８﹒７％。（ａｃ）

