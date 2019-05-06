【聚焦數據】４月財新服務業ＰＭＩ升至５４﹒５，活動進一步擴張

《經濟通通訊社６日專訊》中國４月財新服務業ＰＭＩ錄得５４﹒５，好過預期的５４﹒２

，較３月上升０﹒１個百分點，為２０１２年６月以來次高，顯示服務業經營活動進一步擴張。

但財新中國綜合ＰＭＩ回落至５２﹒７。

財新中國服務業和綜合ＰＭＩ走勢與統計局ＰＭＩ並不完全一致。國家統計局公布的４月服

務業商務活動指數為５３﹒３，綜合ＰＭＩ錄得５３﹒４，分別回落０﹒３個和０﹒６個百分點

。

４月服務業新訂單總量繼續上升，但增速略低於３月高點。受訪企業反映，營銷策略改進、

新產品發布、市場需求改善，帶動新訂單總量回升。製造業新訂單總量也略見增長，二者綜合，

４月新訂單溫和增長，增速較３月有所放緩。

外需則出現分化。４月服務業新出口訂單錄得２０１４年底有數據以來最高增速，許多企業

反映，這源於主要市場需求轉強，企業加大力度拓寬海外市場。製造業新出口訂單則重返收縮區

間，但收縮幅度較為溫和，兩大行業綜合，新出口訂單總量略有下降。

由於擔憂全球經濟疲弱，兩大行業企業對未來１２個月的生產與經營前景信心度仍相對低迷

。服務業樂觀度降至五個月低點，製造業信心度雖然小幅上升至１１個月新高，不過整體仍然偏

弱。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，４月中國經濟仍表現出良好韌性，

尤其是服務業保持了較高景氣度。但服務業成本上升壓力較大，對盈利空間造成壓制，企業家信

心仍未見改善。對經濟企穩需保持耐心，經濟政策在穩增長的基調下，將適度收斂逆周期政策，

增加結構性和體制性政策的力度。（ｃａ）

