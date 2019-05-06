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即市新聞

06/05/2019 11:33

【Ａ場震盪】滬綜指節節敗退半日挫５﹒２％，８３億外資急逃

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普不滿與中國的貿易談判進展緩慢，決定從本周五
（１０日）開始，將２０００億美元中國商品的關稅由１０％提高至２５％，同時很快會向另外
３２５０億美元的中國商品徵收２５％的關稅。
　　早前熱傳中美即將達成協議，特朗普的突然變臉令全球金融市場措手不及，滬深股市今早急
瀉，人民幣離岸在岸價急瀉，但內地官媒至今仍沒對特朗普的最新表態作出回應，人行在近乎於
Ａ股開市同步宣布今年５月１５日開始對中小銀行實行較低的優惠存款準備金率，釋放長期資金
約２８００億元（人民幣．下同），但實行定向局部降準仍難以挽救兵敗如山倒的Ａ場。
　　滬綜指低開３﹒０４％後節節敗退，半日收挫５﹒１９％，報２９１８﹒６５點，返回３月
１日時的股價水平，深成指大跌６﹒１５％，報９０７９﹒７４點，距離失守９千點關已經不遠
，創業板跌最多，瀉６﹒５５％。累計今早有超過２７０隻Ａ股股份跌停。
　　五一勞動節後開市即遇衝擊波，兩市成交４２０３億元，外資急急撤退，半日通過陸股通流
出８３﹒１４億元資金。

＊銀行股帶頭沉，建行Ａ瀉４％＊

　　美國將貿易戰局勢全面升級，中國出口遭遇重大考驗，作為百業之母的銀行股急跌，平安銀
行（深：０００００１）狠瀉７﹒３％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌４﹒３％，農業銀行
（滬：６０１２８８）、交通銀行（滬：６０１３２８）插３﹒２％，工商銀行
（滬：６０１３９８）跌２﹒９％。
　　人行向中小型銀行降準放水，相關股份盤中一度倒升，最終亦難敵大市拉跌。寧波銀行
（深：００２１４２）瀉６％，南京銀行（滬：６０１００９）跌４﹒５％，惟青農商行
（深：００２９５８）成逆市奇葩，倒升５﹒７％。

＊恐觸發新一輪質押爆雷，券商傷亡慘重＊

　　中港股市齊齊崩潰，中港兩地上市的券商Ａ股傷亡慘重，而且突如其來的股市暴跌，恐怕會
展開新一輪的質押爆雷事件。中信建投（滬：６０１０６６）插９﹒９％接近跌停，中國銀河
（滬：６０１８８１）跌９﹒６％，海通證券（滬：６００８３７）瀉８﹒９％，光大證券
（滬：６０１７８８）跌８﹒８％，華泰證券（滬：６０１６８８）跌８﹒４％。（ｅｙ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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