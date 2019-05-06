《經濟通通訊社６日專訊》美國決定對華貿易戰升級，Ａ股市場今早崩跌，午後跌幅繼續擴
大，滬綜指急瀉５﹒８８％，報２８９７﹒３９點，跌穿二千九，滬深３００指數挫６﹒２１％
，深成指插７﹒１４％。上海Ｂ股跌４﹒１６％，深圳Ｂ股挫４﹒９９％。
目前外資通過陸股通流出Ａ股共７４﹒４１億元人民幣。（ｅｙ）
06/05/2019 13:24
【Ａ場震盪】滬綜指午後跌５﹒９％穿二千九，深成指瀉７﹒１％
《經濟通通訊社６日專訊》美國決定對華貿易戰升級，Ａ股市場今早崩跌，午後跌幅繼續擴
大，滬綜指急瀉５﹒８８％，報２８９７﹒３９點，跌穿二千九，滬深３００指數挫６﹒２１％
，深成指插７﹒１４％。上海Ｂ股跌４﹒１６％，深圳Ｂ股挫４﹒９９％。
目前外資通過陸股通流出Ａ股共７４﹒４１億元人民幣。（ｅｙ）
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