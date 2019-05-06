【Ａ場震盪】美突加徵關稅滬指暴瀉５﹒６％守二千九，跌幅三年大



《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普不滿與中國的貿易談判進展緩慢，決定從本周五

（１０日）開始，將２０００億美元中國商品的關稅由１０％提高至２５％，同時很快會向另外

３２５０億美元的中國商品徵收２５％的關稅。

特朗普突然變臉令中國措手不及，股匯齊暴跌，人行今早急宣布對中小銀行實行較低的優惠

存款準備金率，仍無力挽救跌勢，市場恐慌情緒蔓延，但內地官方至今仍沒對特朗普的最新表態

作出回應。

滬綜指今早低開３％即失守三千，其後節節敗退，午後跌幅一度擴大至６﹒５６％，低見

２８７６﹒４７點，連失三千及二千九兩個整數關口，但尾盤跌幅有少許收窄，最終滬綜指收跌

５﹒５８％，為２０１６年２月２５日以來的逾三年最大單日跌幅，收報２９０６﹒４６點，返

回今年２月底的水平，險守二千九。個股比權重股跌得更痛，深成指大跌７﹒５６％，創業板瀉

近８％。累計全日有超過１１００隻Ａ股股份跌停。

五一勞動節後開市即遇衝擊波，兩市全日成交６５７９億元，較假期前最後交易日成交急增

３２﹒５％，外資急急撤退，全日通過陸股通流出５６﹒２４億元。

據外電報道，官方要求國家隊在必要時入市維穩，但今日僅見權重股的中石油

（滬：６０１８５７）於下午後急抽升０﹒８％，但收市仍跌１％。



＊質押風暴加嚴查場外配資，券商大出血＊



中美貿戰突轉勢，中港股市齊崩潰，尤其是今日在毫無準備下迎來股市暴跌，市場擔心恐再

現新一輪的上市公司質押爆雷事件；另外，據報中證監要求券商接入高科技系統，嚴管場外配資

。

券商板塊遭受兩重衝擊，４２隻股份共有３１隻個股跌停，包括多隻中港上市券商，如中信

建投（滬：６０１０６６）、海通證券（滬：６００８３７）、華泰證券（滬：６０１６８８）

、中信證券（滬：６０００３０）、光大證券（滬：６０１７８８）及銀河（滬：６０１８８１

）。跌幅最小的國盛金控（深：００２６７０）亦挫６﹒１％。



＊權重銀行帶頭跌，科技股為重災區＊



美國將貿易戰全面升級，中國出口遭遇重大考驗，作為百業之母的銀行業受挑戰，四大行股

價表現差，建行（滬：６０１９３９）挫３﹒９％，農行（滬：６０１２８８）瀉２﹒９％，中

行（滬：６０１９８８）跌２﹒８％，工行（滬：６０１３９８）跌１﹒６％，至於平安銀行（

深：０００００１）則插７﹒１％。

個股方面，重災區為被指是中美貿易戰核心的「中國製造２０２５」戰略產業，包括５Ｇ、

晶片及大數據產業，中興通訊（深：００００６３）、立訊精密（深：００２４７５）、亨通光

電（滬：６００４８７）、中科曙光（滬：６０３０１９）、三安光電（滬：６００７０３）、

科大訊飛（深：００２２３０）、浪潮信息（深：０００９７７）等行業龍頭股集體跌停，中國

聯通（滬：６０００５０）則挫９﹒２％。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６８４﹒６２ －５﹒８４



上證綜合指數 ２９０６﹒４６ －５﹒５８ ３１４３﹒３７



上證Ｂ股指數 ２９５﹒８９ －５﹒０９ ４﹒３８

深證Ｂ股指數 ９５３﹒７４ －５﹒６２ １﹒８６



上證１８０指數 ８２４０﹒２２ －５﹒３１

上證３８０指數 ４５２６﹒３７ －６﹒９９



深證成份指數 ８９４３﹒５２ －７﹒５６

中小創新指數 １７８４﹒０３ －７﹒９３

深圳創業板指數 １４９４﹒８９ －７﹒９４

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