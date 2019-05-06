《經濟通通訊社６日專訊》貿易戰升級，中港股市齊齊崩潰，尤其是今日在毫無準備下迎來
股市暴跌，恐怕會展開新一輪的上市公司質押爆雷事件，加上據報中證監引入高科技嚴管場外配
資，券商被要求接入，券商板塊目前共２６隻個股跌停，包括不少中港兩地上市的券商Ａ股，如
中信建投（滬：６０１０６６）、海通證券（滬：６００８３７）、華泰證券
（滬：６０１６８８）、中信證券（滬：６０００３０）、光大證券（滬：６０１７８８）、中
國銀河（滬：６０１８８１）均告跌停。（ｅｙ）
06/05/2019 14:47
【Ａ場震盪】證監擬用高科技嚴管場外配資，海通Ａ等２６券商跌停
《經濟通通訊社６日專訊》貿易戰升級，中港股市齊齊崩潰，尤其是今日在毫無準備下迎來
股市暴跌，恐怕會展開新一輪的上市公司質押爆雷事件，加上據報中證監引入高科技嚴管場外配
資，券商被要求接入，券商板塊目前共２６隻個股跌停，包括不少中港兩地上市的券商Ａ股，如
中信建投（滬：６０１０６６）、海通證券（滬：６００８３７）、華泰證券
（滬：６０１６８８）、中信證券（滬：６０００３０）、光大證券（滬：６０１７８８）、中
國銀河（滬：６０１８８１）均告跌停。（ｅｙ）
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