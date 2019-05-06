《經濟通通訊社６日專訊》廣州市醫療保障局５日發布通知，就階段性降低職工社會醫療保
險繳費率公開徵求意見。
通知顯示，為減輕企業和靈活就業人員等的繳費負擔，廣州市擬繼續施行階段性降低本市職
工社會醫療保險繳費率，並加大降費力度，具體是擬將用人單位的職工社會醫療保險繳費率降低
為５﹒５％，靈活就業人員、退休延繳人員、失業人員的職工社會醫療保險繳費率降低為７﹒５
％。
這是廣州時隔不到半年第二次宣布降低醫保舉措，累計幅度達２﹒５個百分點。（ｃａ）
06/05/2019 13:40
【減稅降費】７月起廣州職工醫保繳費率將再降１百分點至５﹒５％
《經濟通通訊社６日專訊》廣州市醫療保障局５日發布通知，就階段性降低職工社會醫療保
險繳費率公開徵求意見。
通知顯示，為減輕企業和靈活就業人員等的繳費負擔，廣州市擬繼續施行階段性降低本市職
工社會醫療保險繳費率，並加大降費力度，具體是擬將用人單位的職工社會醫療保險繳費率降低
為５﹒５％，靈活就業人員、退休延繳人員、失業人員的職工社會醫療保險繳費率降低為７﹒５
％。
這是廣州時隔不到半年第二次宣布降低醫保舉措，累計幅度達２﹒５個百分點。（ｃａ）
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