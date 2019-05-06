《經濟通通訊社６日專訊》上交所６日披露的信息顯示，截至目前，上交所已受理１００家
企業科創板上市申請，已問詢７８家，目前已經有２７家科創板申報企業提交首輪問詢回復。
上交所最新受理北京八億時空液晶科技股份有限公司、中國電器科學研究院股份有限公司科
創板上市申請。（ｃａ）
06/05/2019 17:43
【科創板】科創板受理企業總數突破１００家，已問詢７８家
《經濟通通訊社６日專訊》上交所６日披露的信息顯示，截至目前，上交所已受理１００家
企業科創板上市申請，已問詢７８家，目前已經有２７家科創板申報企業提交首輪問詢回復。
上交所最新受理北京八億時空液晶科技股份有限公司、中國電器科學研究院股份有限公司科
創板上市申請。（ｃａ）
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