【科創板】科創板受理企業總數突破１００家，已問詢７８家

《經濟通通訊社６日專訊》上交所６日披露的信息顯示，截至目前，上交所已受理１００家

企業科創板上市申請，已問詢７８家，目前已經有２７家科創板申報企業提交首輪問詢回復。

上交所最新受理北京八億時空液晶科技股份有限公司、中國電器科學研究院股份有限公司科

創板上市申請。（ｃａ）

