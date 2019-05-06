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06/05/2019 09:33

【人行出招】人行決定５月１５日開始對中小銀行實行較低存準率

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行決定從２０１９年５月１５日開始，對聚焦當地、服務
縣域的中小銀行，實行較低的優惠存款準備金率。對僅在本縣級行政區域內經營，或在其他縣級
行政區域設有分支機構但資產規模小於１００億元人民幣的農村商業銀行，執行與農村信用社相
同檔次的存款準備金率，該檔次目前為８％。
　　人行表示，約有１０００家縣域農商行可以享受該項優惠政策，釋放長期資金約２８００億
元人民幣，全部用於發放民營和小微企業貸款。（ｃｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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