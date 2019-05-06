【貿易開戰】郭台銘：中美貿談不必然破裂，中國或有驚天動地開放

《經濟通通訊社６日專訊》剛由美國返台的鴻海集團董事長郭台銘表示，中美貿易談判不必

然會破裂，但中美兩強相爭下，中國可能有驚天動地開放。

郭台銘又指，目前要重做美國供應鏈，用高科技強化美國生產和供應鏈。台灣和大陸、美國

一直有經濟共生關係，且台灣一直有綿密的科技產業聚落，可以在科技戰中扮演重要角色。

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