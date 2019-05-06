【ＦＯＣＵＳ】狂人發癲「五窮」現，侵侵「一推三雕」恐惹火北京

【ＦＯＣＵＳ】狂人一發癲，「五窮」轉眼現！馬拉松式的中美貿易談判預期本周大刁告成

之際，侵侵於北京時間周一（６日）凌晨的一則「加徵關稅」推文，旋即震散全球金融市場－－

道期暴瀉逾５００點，離岸人幣兌美元重挫１﹒３％，Ａ股、港股分重現「熔斷」和千點跌幅，

國際油價、芝商所農產品期貨齊走軟……避險需求推升黃金、日圓。

以極限施壓為標準套路的侵侵，今次可謂豪賭「一推三雕」：一，試圖以「本周五上調關稅

」訂下談判死線，以爭取更多籌碼；二，為日後誇口「展示強硬姿態，最終逼使中國簽署協議（

如有）」鋪墊；三，轉移民主黨就通俄門報告、稅務記錄窮追猛打的視線。不過，內媒對此消息

至今一致噤聲，或顯示北京正緊急籌謀如何定調應對，侵侵的如意算盤最終會否引火燒身？



＊轟談判進展太慢，威脅周五增關稅至２５％＊



原定周三（８日）在華盛頓舉行的第十一輪高級別磋商，被普遍視作馬拉松式的中美貿易談

判的最後一輪，美國商會常務副總裁Ｍｙｒｏｎ Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ就指，「９４﹒５％的問

題已解決」。

不過，「不作不死」的侵侵當地時間周日中午約１２時突發推文稱，「從周五開始，

（２０００億美元商品）１０％的關稅將提升為２５％，另外還未被徵稅的３２５０億美元商品

將很快開徵，稅率為２５％。」推文並指，貿易談判「進展太慢（ｔｏｏ ｓｌｏｗｌｙ），因

中國試圖重新談判。不行！」

諷刺的是，就在不到兩天前的周五（３日），他剛剛對記者聲稱，「協議本身進展相當順利

（ｐｒｅｔｔｙ ｗｅｌｌ），我甚至會說得非常好（ｖｅｒｙ ｗｅｌｌ），我們將在未來幾

周看到會發生什麼」；不過，他也提及，「如果沒有協議，我們也會妥妥的，也許更好。」

侵侵反覆善變並不新鮮，但背後的引爆點到底為何？有「中國通」之稱的侵侵非正式貿易顧

問白邦瑞（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｌｌｓｂｕｒｙ）就指，他認為總統的推文是在萊特希澤提供

了較為嚴肅的談判更新信息後發表的，包括中國改變了對較早時同意的一些議題的立場。另據美

國商會中國中心負責人Ｊｅｒｅｍｉｅ Ｗａｔｅｒｍａｎ透露，爭議點之一是，中國就削減國

家對企業補貼的承諾，未有明確要求多少省級和地方政府實施。



＊消息指鶴叔取消周三赴美＊



威脅升級關稅戰的底氣或許還來自最新公布的４月新增非農數據大勝預期，失業率錄近５０

年新低；利率期貨頑固顯示，美聯儲１２月有逾半機會減息。而就在上周初，標普５００指數剛

剛刷新歷史高位。

目前最引人關注的當屬北京對侵侵突然變臉的反應，而內媒截至中午齊齊噤聲更顯不尋常，

消息就指，中國將宣布取消鶴叔原定本周三率百人團赴美進行第十一輪談判之行。

《環球時報》總編胡錫進的英文推文似證實北京將強硬回擊，「Ｃｈｉｎａ ｈａｓ

ｌｏｎｇ ａｇｏ ｐｒｅｐａｒｅｄ ｆｏｒ ｔｈｅ ｗｏｒｓｔ。Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ

ｂｕｙ ｔｈｉｓ ｔｒｉｃｋ。Ｍｏｒｅｏｖｅｒ，ｈｅ ｄｉｄｎ’ｔ ｅｖｅｎ

ｓｃａｒｅ Ｎｏｒｔｈ Ｋｏｒｅａ。（中國很早之前就已為最壞情況做好準備，我們不會買

帳這樣的把戲。此外，特朗普也未能嚇到北韓。）」

此外，儘管中國官方至今未有回應，但央媽宣布將自１５日起對中小銀行實行較低的優惠存

款準備金率，料釋放長期資金約２８００億元，時機尤其耐人尋味。



＊美股難逃「黑色星期一」，侵侵食髓知味？＊



中美關稅戰會否一夜之間回到原點？高盛就預期，美國周五上調對華關稅的可能性為４０％

；Ｍａｙｂａｎｋ Ｋｉｍ Ｅｎｇ Ｒｅｓｅａｒｃｈ駐新加坡的高級經濟學家Ｃｈｕａ

Ｈａｋ Ｂｉｎ則警告，爆發全面貿易戰的風險正在增大，「特朗普的威脅可能適得其反，因為

中國不會想在被槍頂著頭的情況下談判。」

野村控股跨資產策略師Ｃｈａｒｌｉｅ ＭｃＥｅｅｉｇｏｔｔ最新稱，若避險情緒大幅上

升，或促發大宗商品交易顧問的潛在去槓桿化，而標普５００指數的觸發位大約在２８７９點（

較上周五收盤低約２﹒３％）。截止周一中午，滬指半日收跌５﹒２％，堪比熔斷；恆指跌幅擴

大至千點；道期跌幅暗示美股周一將低開逾５００點。

隨著北京大概率推遲第十一輪談判，而美股勢跟隨中港股市上演「黑色星期一」，食髓知味

的侵侵如何收場？「五窮六絕七翻身」會否再次靈驗？唯有扣好安全帶靜觀其變。

（經濟通通訊社 俞瑾）

