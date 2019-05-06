《匯市一周－徐惠芳》美非農數據優預期，歐澳紐元續回軟

《匯市一周》展望本周，市場繼續關注歐洲經濟數據會否令歐洲央行減息，以及英國脫歐進

程均是市場焦點。上周英倫銀行、美聯儲利率不變，本周澳洲、新西蘭議息，市場料兩家央行維

持利率不變的機會較高。



展望周一（６日），美國芝加哥聯儲主席埃文斯在意大利就當前經濟情勢與貨幣政策講話，

加拿大央行行長波洛茲講話。數據公布，歐元區５月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數、歐元區３月

零售銷售等。周一日本新天皇即位，股市休市一天、５月初銀行假日，英國休市一天。



＊美非農數據強降減息機會＊



美國４月ＡＤＰ私人職位明顯增長，美國４月非農數據大幅超預期，令美元創４日新高至

９８﹒１０９２，美國勞工部公布４月非農就業人數增幅遠超市場預期，保持連續兩個月上升，

總數達到２６﹒３萬。４月私人非農就業人數為數２３萬，失業率更下降至３﹒６％，勝市場預

期３﹒８％。但由於美國進行人口普查統計，導致臨時就業人數大增，刺激整體就業人數，不過

，月度工資上漲疲軟和勞動力參與率下降，令美元回落３０點至９７﹒８０附近。



４月非農報告或令美聯儲鷹派陣營立場更堅定，美聯儲減息機會料進一步下降，美國經濟相

較其他國家，仍然保持明顯的相對優勢，支持美元長期走強。美國總統特朗普在４月就業報告公

布後發言，指聯儲局應該考慮減息，建議應該由目前利率水平，降低１％，實現刺激美國經濟復

甦。消息拖累美元下跌。



＊若有序脫歐英或需要加息＊



英國央行委員認為，需要不止一次加息以實現通脹目標，英國央行２０１９年加息的機會下

降。行長卡尼表示，國內緊張局勢仍存，若出現硬脫歐，增長會明顯下降，通脹預期下降是因為

能源價格回軟。若增長超過預期，將需要加息，若英國有序脫歐，將需要加息，若預期正確，需

要的加息次數將高於市場預期。英國脫歐談判有所進展，將舉行脫歐談判的全體會議，帶動英鎊

持續回升。



英國服務業ＰＭＩ優於預期，但脫歐不確定性仍舊令企業受限制，英國脫歐談判出現進展後

，英鎊下行趨勢得到緩和。英國首相文翠珊願意在關稅聯盟問題上做出妥協，並計劃在下周前與

工黨達成協議。英鎊在１﹒３１４０爭持，趨勢整固，下方支持１﹒３０２０、１﹒２９４０。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

