《金石為開－黃威》非農難助美元再升，中美生變添動盪

《金石為開》美國４月強勁的非農數據未能進一步推動美元上漲。薪資增速溫和與美聯儲對

貨幣政策繼續的中性立場一致，４月ＩＳＭ製造業及非製造業指數也雙雙下滑，導致上周美元指

數反覆回落。金價下試前低支撐後反彈，全周累計跌幅收窄至０﹒５４％。美股因鮑威爾的言論

出現高位回吐，周末特朗普又突然宣布提高對中國關稅，預計本周市場波動將加劇，利好避險資

產走勢。



過去一周市場形勢頗為複雜。美聯儲主席鮑威爾於利率決議後召開新聞發布會，其言論不及

預期鴿派，在市場上掀起了不少波瀾。雖然ＦＯＭＣ決定將超額準備金率從２﹒４％下調至

２﹒３５％，但鮑威爾稱沒有看到加息或降息的很大可能性，並暗示沒有降息的必要。美股風險

情緒受挫，三大股指一度齊跌，不過黃金也在美元回升的情況下繼續承壓。



周五（３日）公布的美國４月非農數據繼續向好，２６﹒３萬的新增就業人數大幅好於預期

１９萬。然而美元的升勢並未持續太久，因薪資增速略遜預期，美匯指數最終大幅回落轉跌。除

此之外，美國４月ＩＳＭ製造業及非製造業指數均出現明顯下滑，也令美元在高位遭遇了較大的

回吐壓力。美匯指數上周累計下跌０﹒５８％，這令黃金成功踩穩上月低位的支撐，收窄周內跌

幅。



另一方面，中美貿易關係突然出現大變數。特朗普周日在推特上宣布對華加徵關稅，稱兩國

進行的貿易談判進展太慢，並指責中國試圖重新協商。貿易談判生變將加劇市場波動，局勢開始

朝利好黃金的方向轉變，日線ＭＡＣＤ及ＲＳＩ均現轉好跡象。雙底頸線１２８８﹒６美元為關

鍵阻力，若突破短線可反手跟進造多。



本周需密切留意中美關係發展，數據方面主要關注美國４月ＰＰＩ及ＣＰＩ。

《六福金融分析師 黃威》

