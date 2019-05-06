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即市新聞

06/05/2019 11:20

《金石為開－黃威》非農難助美元再升，中美生變添動盪

　　《金石為開》美國４月強勁的非農數據未能進一步推動美元上漲。薪資增速溫和與美聯儲對
貨幣政策繼續的中性立場一致，４月ＩＳＭ製造業及非製造業指數也雙雙下滑，導致上周美元指
數反覆回落。金價下試前低支撐後反彈，全周累計跌幅收窄至０﹒５４％。美股因鮑威爾的言論
出現高位回吐，周末特朗普又突然宣布提高對中國關稅，預計本周市場波動將加劇，利好避險資
產走勢。
　
　　過去一周市場形勢頗為複雜。美聯儲主席鮑威爾於利率決議後召開新聞發布會，其言論不及
預期鴿派，在市場上掀起了不少波瀾。雖然ＦＯＭＣ決定將超額準備金率從２﹒４％下調至
２﹒３５％，但鮑威爾稱沒有看到加息或降息的很大可能性，並暗示沒有降息的必要。美股風險
情緒受挫，三大股指一度齊跌，不過黃金也在美元回升的情況下繼續承壓。
　
　　周五（３日）公布的美國４月非農數據繼續向好，２６﹒３萬的新增就業人數大幅好於預期
１９萬。然而美元的升勢並未持續太久，因薪資增速略遜預期，美匯指數最終大幅回落轉跌。除
此之外，美國４月ＩＳＭ製造業及非製造業指數均出現明顯下滑，也令美元在高位遭遇了較大的
回吐壓力。美匯指數上周累計下跌０﹒５８％，這令黃金成功踩穩上月低位的支撐，收窄周內跌
幅。
　
　　另一方面，中美貿易關係突然出現大變數。特朗普周日在推特上宣布對華加徵關稅，稱兩國
進行的貿易談判進展太慢，並指責中國試圖重新協商。貿易談判生變將加劇市場波動，局勢開始
朝利好黃金的方向轉變，日線ＭＡＣＤ及ＲＳＩ均現轉好跡象。雙底頸線１２８８﹒６美元為關
鍵阻力，若突破短線可反手跟進造多。
　
　　本周需密切留意中美關係發展，數據方面主要關注美國４月ＰＰＩ及ＣＰＩ。
《六福金融分析師　黃威》

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