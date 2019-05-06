《陶冬天下－陶冬》非農強勢，聯儲觀察

《陶冬天下》美國的聯儲、美國的數據，上周攪動著市場心。聯儲公開市場委員會例會之後

，主席鮑威爾稱目前所見到的通脹回落，不過是Ｔｒａｎｓｉｅｎｔ（暫時性的），基本排除了

聯儲基金利率下調的可能，國債利率聞訊上升，美股下滑，美元堅挺。隨後聯儲中的鴿派布拉德

、埃文斯紛紛出來解畫，不過為市場再次打雞血的是４月份非農就業數據。美國就業市場星期五

交出了一份靚麗的成績單，就業增長遠勝預期，而工資增長並不明顯，失業率寫下４９年新低，

股市大悅，成就了美股第六個星期的上漲，債市繼續調整。美國對伊朗石油全面禁運和委內瑞拉

政局不穩，一度令油價飆升，不過美國新增產量和庫存數據又將油價拉回。比特幣有捲土重來的

架勢，ＶＩＸ繼續下挫。



４月份非農就業增加２６３Ｋ，遠遠強過分析員預期的１９０Ｋ和上期的１９６Ｋ；私人部

門就業增加２３６Ｋ，ｖｓ１８８Ｋ和１８２Ｋ，時薪環比增加０﹒２％，ｖｓ預期的０﹒３％

和上期的０﹒１％。這是一組很理想的數據，勞工市場旺暢而通脹不興，失業率下降到近兩代人

沒有見過的水平，是所謂童話故事中的Ｇｏｌｄｉｌｏｃｋｓ（不太冷又不太熱）。就業增長主

要來自服務業，尤其是專業人士，不過製造業請人速度則持續放緩。就業數據顯示美國經濟放緩

速度可能沒有之前擔心的那麼強烈，通脹壓力消失，通縮壓力未現，目前處在非通縮狀態，方便

貨幣政策制定者以不變應萬變的取態。



聯儲公開市場委員會例會一如市場預期，沒有動利率，對超額利率（ＩＯＥＲ）作技術性地

下調５個點。會上有對收縮資產負債表進行討論，不過沒有作出公開披露。委員會認為目前的經

濟形勢見到一些好的數字，但是不足以改變官方對通脹前景的預期。近來有幾位元聯儲高官指出

有需要對通縮風險作預防性降息（Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｕｔ），而鮑威爾認為目前的通脹回

落屬於暫時性性質，不必做出政策性反應，這基本關上了近期降息的大門，債市因此下挫。無論

Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｕｔ還是Ｔｒａｎｓｉｅｎｔ Ｏｕｔｌｏｏｋ，筆者看來目前都處在

爭議狀態，簡單來說就是聯儲自身也看不準，決策者內部也在爭議。筆者今年初指出聯儲在１２

個月內不會加息，但是也未必會降息，目前看這種說法是對的，明年利率何去何從，看到時候的

數據與形勢。經濟處在周期末端，沒有人可以提前十二個月預早設定了，聯儲在觀察中。



本周焦點：兩大國貿易談判以及美國４月ＣＰＩ，預計核心ＣＰＩ在連續兩個月低迷後反彈

至０﹒２２％，折成同比為２﹒２％。有許多小國央行本周開會，除了菲律賓外，應該都不會動

利率。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

