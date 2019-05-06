《日入而息》美突加徵關稅，中港股市震盪，金管局指港抗震能力強

《今天重點》﹡外匯基金首季賺１２０９億元，歷來最佳表現；首季外匯基金表現歷來最佳

，陳德霖警告貿易戰或影響來季表現

﹡陳德霖稱無需擔心港息或高於美息，本港抗震能力強；會因應周期轉變調整

逆周期措施，仍需時觀察；樓市表現反覆，需更多時間觀察未來發展；中美

達協議有變數，未來數季投資或受影響；中美談判未知能否舉行，全球風險

不容低估

﹡外交部稱中方正準備赴美，美威脅加關稅已出現過多次

﹡人行決定５月１５日開始對中小銀行實行較低存準率



《即日市況》﹡港股全日挫８７１點報２９２０９，失多條主要平均線



《深滬股市》﹡美突加徵關稅滬指暴瀉５﹒６％守二千九，跌幅三年大



《美元匯價》﹡特朗普料耍談判手段，仍以達成協議為目標；歐元最新報１﹒１１９３╱

９５，日圓最新報１１０﹒７４╱７７



《公司業績》﹡譽滿國際（０８２１２）首九個月虧損增至１﹒３３億元，不派息



《公司資訊》﹡中電（００００２）上網電價計劃已收到２５００份申請，８３％申請已獲

批；貿易戰對業務影響輕微，評論電價趨勢言之尚早

﹡理文化工（００７４６）貿易戰影響不大，積極拓展海外市場

﹡理文造紙（０２３１４）不樂見貿易戰升溫，年底越南包裝紙產量增

﹡希慎（０００１４）五一黃金周旗下商場人流表現不錯，將推手機應用程式

革新版

﹡易亞信託基金ＩＩ旗下兩股份宣布停牌，早前宣布終止基金指數

﹡金誠控股（０１４６２）宣布停牌，早前公司執董宣布辭任

﹡紅星美凱龍（０１５２８）控股股東解除部分股權質押，涉１２９５萬股Ａ

股

﹡香港電訊（０６８２３）旗下Ｃｌｕｂ Ｔｒａｖｅｌ推出一站式網上旅遊

平台

﹡神州租車（００６９９）就現有美元優先票據作交換要約

﹡渣打（０２８８８）上周五再回購１３２﹒５萬股，涉近９４６萬英鎊；渣

打香港７月起向收郵寄月結單客戶收費

﹡雄岸科技（０１６４７）旗下公司與黑龍江研究所建立工業大麻基地

﹡雲鋒金融（００３７６）擬雙管齊下，提升萬通保險保費收入增長

﹡愛康醫療（０１７８９）３Ｄ打印技術獲政府補助最多３０００萬元人民幣

﹡瑞風新能源（００５２７）近６９５萬出售電子產品公司股權

﹡銀城國際（１９０２）４月總合約銷售額１８億元人民幣

﹡德寶集團（０８４３６）考慮由創業板轉往主板上市

﹡耀才（０１４２８）擬擴充人手，推優惠吸客

﹡兌吧（０１７５３）公開超購６﹒６９倍，下限定價

﹡金地商置（００５３５）４月合約銷售額按年升１２５﹒８％

﹡信利（００７３２）４月營業淨額按年升１９％，首四月升１４％

﹡勝獅貨櫃（００７１６）以３８億元人民幣出售子公司，以轉型至物流服務

﹡恆誠建築（００９９４）擬更名為「中天宏信（國際）控股有限公司」

﹡百盛集團（０３３６８）委任何東為首席財務官

﹡嘉里物流（００６３６）委任Ｓｔｏｅｋｅｎｂｒｏｅｋ為歐洲、中東及非

洲總裁

﹡會德豐（０００２０）ＭＯＮＴＡＲＡ本周五發售１１６伙，周四截票



《國企紅籌》﹡金茂（００８１７）４月簽約銷售金額升２８％，惟首四個月減１６％

﹡中國民航信息（００６９６）就膠東機場系統建設訂分包協議，涉約

４１１４萬元



《神州民企》﹡富力地產（０２７７７）４月合約銷售額按年持平

﹡馬化騰稱科技向善是騰訊（００７００）新願景使命

﹡龍光地產（０３３８０）４月份合約銷售額增５４％至７３億元人民幣

﹡特步（０１３６８）收購Ｋ－Ｓｗｉｓｓ等品牌料最快明年底產生效益

﹡世房（００８１３）４月合約銷售額按年升８６％

﹡合景泰富（０１８１３）４月預售額升約２８％至６７億元人民幣



《中國要聞》﹡４月財新服務業ＰＭＩ升至５４﹒５，活動進一步擴張

﹡工行發布國內首個量化股債輪動策略指數

﹡國務院表示２０２２年建立健全城鄉融合發展體制機制

﹡海７月起提前實施輕型汽車國六排放標準

﹡上海金融法院公開宣判首例證券集體糾紛示範案

﹡李強稱松江區要加快建設戰略性新興產業集群

﹡內媒指劉鶴本周「不太可能」赴美；據報劉鶴預計推遲至周四前往華盛頓，

逗留時間將縮短

﹡五一樓市銷售現分化，熱點二線城市或迎政策集中收緊

﹡報告指４月４０城土地市場回暖，二線城市地量價齊升

﹡發改委官員表示放寬落戶不等於放鬆房地產調控

﹡《復４》ＩＭＡＸ上映１２日勁收５億人幣創最高紀錄

﹡「五一」小長假全國鐵路發送旅客按年增１８﹒２％

﹡三部門正式啟動二手車出口工作首批１０省市開展業務

﹡發改委表示截去年底城鄉居民基本醫保覆蓋１３﹒５億人

﹡傳黃秋蓮接班郭台銘，鴻海回應表示具體訊息將依規辦理

﹡螞蟻金服陳亮否認彭翼捷退出阿里系：信息變更很正常

﹡據報中證監引入高科技嚴管場外配資，券商被要求接入

﹡人行主管媒體表示中小銀行定向降準有空間

﹡港澳台人士在中山就業創業半年，可取得當地買樓資格

﹡「五一」銀聯網絡日均交易額按年增４２％

﹡人行決定５月１５日開始對中小銀行實行較低存準率

﹡聯訊證券表示降準是對沖性質定向寬鬆，仍需ＯＭＯ配合

﹡２００億逆回購利率持平，中小行降準料釋２８００億

﹡上交所再披露９家科創板受理企業問詢回覆；部分券商科創板跟投工作準備

就緒；科創板受理企業總數突破１００家，已問詢７８家

﹡３２國５Ｇ安全準則會議，中國及華為未獲邀參會

﹡大商所表示積極推動ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ參與市場

﹡綠地香港旗下黃山項目引入職業高爾夫晉級賽

﹡７月起廣州職工醫保繳費率將再降１百分點至５﹒５％

﹡據報華為將於英國劍橋設新晶片工廠

﹡中證監與ＩＭＦ聯合舉辦國債期貨研討會

﹡東方海洋被監管調查，此前首季現金流增７８倍引關注

﹡中基協表示３月底公募基金資產合計近１４萬億元人幣

﹡ＳＴ天潤涉信披違規，中證監對公司及實控人立案調查

﹡內地５家龍頭房企首４個月銷售額突破１０００億元人民幣

﹡龍建股份中標４﹒５億元人民幣工程項目



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒８％，報１０８９７﹒１２點



《其他消息》﹡地政總署如常處理不涉政府土地以換地方式建丁屋申請

﹡外匯基金首季賺１２０９億元，歷來最佳表現；首季外匯基金表現歷來最佳

，陳德霖警告貿易戰或影響來季表現

﹡陳德霖稱無需擔心港息或高於美息，本港抗震能力強；會因應周期轉變調整

逆周期措施，仍需時觀察；樓市表現反覆，需更多時間觀察未來發展；中美

達協議有變數，未來數季投資或受影響；中美談判未知能否舉行，全球風險

不容低估

﹡１２名民主派議員突襲立會秘書長辦公室要求對質

﹡石禮謙稱今日下午的委員會取消，改周六舉行；石禮謙收到秘書處通知，由

他主持下次法案委員會會議

﹡李慧琼稱議員都已清楚指引內容，毋須再討論是否接納

﹡泛民向立會秘書長陳維安發律師信，並將提不信任動議；泛民照開會，容海

恩舉「這個不是會議」標語入會議室；泛民同樣決定周六９時再開會，通過

要求政府撤回修例

﹡涂謹申稱下午如期開會，為避利益衝突或交梁耀忠主持；下午照常開會，討

論內會指引及選主席；石氏召開會議乃非法，秘書處擅刪議程是奪權；涂謹

申稱將如常主持會議，再斥秘書處越權；涂謹申暫停會議１５分鐘以聯絡政

府人員出席今日會議

﹡梁君彥稱立會秘書處做法恰當，勿因意見不合攻擊他們

﹡陳茂波稱首批政府綠色債券明開始路演

﹡立法會本周三恢復審議預算案撥款，５６項修正案獲批

﹡民主派照開會，並分別選出涂謹申郭榮鏗為正副主席

﹡廖長江稱泛民召開的只是「議員集會」，絕對無合法性

﹡金管局調查指上季約５５％中小企完全成功申請貸款

﹡新盤齊發搶焦點，十大屋苑周末僅錄８宗成交

﹡深股通額度全日流走２１億元，外資陸股通走資５６億；滬股通額度全日流

走３０﹒７億元

﹡仲量聯行表示大灣區帶動香港物業需求，寫字樓或遷出中環

﹡花旗延長港元定存優惠，３個月定存利率最高１﹒９％

﹡黃偉綸訪京，探討香港參與國家援外工程項目及資格互認等事宜

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