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即市新聞

07/05/2019 07:52

《日出而作》美股微跌，中國經貿團將訪美，離岸人民幣見１６周低

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６４３８．４８　跌　　６６．４７點╱０．２５％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９３２．４７　跌　　１３．１７點╱０．４５％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８１２３．２９　跌　　４０．７１點╱０．５０％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３８０．６４　升　　２９．３３點╱０．４０％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２８６．８８　跌　１２５．８７點╱１．０１％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４８３．５２　跌　　６５．３２點╱１．１８％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．７８，歐元兌美元１．１２０４

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