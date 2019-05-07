《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４３８．４８ 跌 ６６．４７點╱０．２５％
標普５００ ２９３２．４７ 跌 １３．１７點╱０．４５％
納斯達克 ８１２３．２９ 跌 ４０．７１點╱０．５０％
倫敦富時１００ ７３８０．６４ 升 ２９．３３點╱０．４０％
法蘭克福ＤＡＸ １２２８６．８８ 跌 １２５．８７點╱１．０１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４８３．５２ 跌 ６５．３２點╱１．１８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．７８，歐元兌美元１．１２０４
07/05/2019 07:52
《日出而作》美股微跌，中國經貿團將訪美，離岸人民幣見１６周低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４３８．４８ 跌 ６６．４７點╱０．２５％
標普５００ ２９３２．４７ 跌 １３．１７點╱０．４５％
納斯達克 ８１２３．２９ 跌 ４０．７１點╱０．５０％
倫敦富時１００ ７３８０．６４ 升 ２９．３３點╱０．４０％
法蘭克福ＤＡＸ １２２８６．８８ 跌 １２５．８７點╱１．０１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４８３．５２ 跌 ６５．３２點╱１．１８％
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