《選股情報》今日投資者大都會問：冇貨撈唔撈？有貨揼唔揼？
這問題只有一人可答，特朗普，問佢你加２５％關稅，係玩嘢定來真的。
沒有這答案，投資者入市只好賭你直覺。
中國為爭取未來５至１０年的發展時間和空間，會逆來順受可忍之辱。
恆指２９２暫會是支持。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
07/05/2019 09:05
《選股情報－石鏡泉》問特朗普
《選股情報》今日投資者大都會問：冇貨撈唔撈？有貨揼唔揼？
這問題只有一人可答，特朗普，問佢你加２５％關稅，係玩嘢定來真的。
沒有這答案，投資者入市只好賭你直覺。
中國為爭取未來５至１０年的發展時間和空間，會逆來順受可忍之辱。
恆指２９２暫會是支持。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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