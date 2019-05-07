《選股情報－石鏡泉》問特朗普

《選股情報》今日投資者大都會問：冇貨撈唔撈？有貨揼唔揼？

這問題只有一人可答，特朗普，問佢你加２５％關稅，係玩嘢定來真的。

沒有這答案，投資者入市只好賭你直覺。

中國為爭取未來５至１０年的發展時間和空間，會逆來順受可忍之辱。

恆指２９２暫會是支持。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

