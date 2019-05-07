【五一淘金】旅客增長支撐本港零售消費，金價下跌利飾金銷售行業

《經濟通通訊社記者盧逸文７日報道》「五一黃金周」剛過去，期內消費表現將影響本港各

項於下月公布的５月經濟數據。雖然香港本地人消費持續低迷，但在訪港內地遊客不斷上升，相

信將能支持整體本港消費力回升，加上人民幣中短期企穩，有助提升內地客消費力，再者金價持

續下降，將吸引旅客低價買入金飾，整體有利刺激消費。



＊私人消費開支首季微升０﹒１％＊



據政府統計處上周四（２日）最新公布的數據，今年首季本地生產總值（ＧＤＰ）按年升０

﹒５％，升幅遠低於市場預期的１﹒９％，而與去年第四季比較亦只升１﹒２％，亦是為自

２００９年第三季以來最慢的經濟增速。官方解釋經濟增幅放緩，主要由於內部、對外需求增長

同時有所減慢，本地消費意欲減低，間接引致本地消費能力下降。當中私人消費開支首季按年實

質只微升０﹒１％，較去年第四季２﹒７％的升幅大為減慢。政府解釋，數據受環球經濟表現疲

弱及各種外圍不利因素拖累，不過強調訪港旅遊業持續擴張繼續帶來支持。由此可見，五一黃金

周帶動的旅遊業消費，相信會為本港５月的消費數據帶來明顯增長，有利銷售行業的業績。



＊五一黃金周內地旅客大增逾六成＊



今年珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨數量指數跌幅已在３月有所收窄，首季只按年微跌１

﹒１％，而相關銷貨價值指數跌幅亦在３月大幅收窄，今年首季按年降２﹒７％，或反映本港相

關銷售復甦，相信得力於內地旅客增長。

據入境處數字顯示，一連四天「五一黃金周」訪港內地客逾９９﹒７萬人次，較去年三日「

五一假期」多逾六成，而增幅主要受高鐵和港珠澳大橋兩口岸落成及啟用所帶動，兩管制站合共

有逾２０﹒８萬內地客入境，佔整體近２１％。據旅發局的數字顯示，今年３月訪港內地旅客按

年增２３﹒９％至逾２７５﹒９萬人，首季人次亦按年增２３﹒３％至逾９２８﹒４萬人。內地

旅客人數按年增加，並能夠帶動本港的消費力。據阿里巴巴旗下支付寶有關今年五一假期的報告

顯示，香港依然最受內地客歡迎，內地客在港使用支付寶的人均消費達１８６８元人民幣，按年

升近２９％。



＊人幣料企穩６﹒６５至６﹒８關＊



消費力與貨幣幣值有密不可分的關係，一旦貨幣貶值，各項進口貨品價格上升，吸引力下降

，消費力繼而下降，反之亦然。市場預計５月人民幣仍將維持區間震盪，建設銀行上周發表報告

，預計５月美匯指數仍將高位上行，同期人民幣的震盪區間會在６﹒６５至６﹒８水平；而浙商

銀行亦‘預測人民幣兌美元將在更窄的區間６﹒６８至６﹒７８之間波動。兩行皆認為，當中美

貿易談判正式達成協議時，人民幣將有一波走強，但之後會出現回調。不過，美國總統特朗普上

日突然表示，本周五（１０日）起調高２０００億美元中國商品關稅至２５％，再為市場帶來不

穩定因素，人民幣能否再走強依然有很多變數。



＊環球避險情緒降溫，金價續走低＊



在五一黃金周訪港的內地客眼中，除了各種的消費品之外，「黃金」亦是他們的囊中之物。

不過，隨著美國聯儲局主席鮑威爾上周四（２日）表示，暫時未見明顯的加息或減息偏向，預料

利率將維持不變，令市場進一步看減低減息的預期，加上中美貿易談判不斷，亦降低了市場的避

險情緒，使金價持續走低。近日現貨金跌穿１２７０美元關口，刷新今年新低１２６５﹒８５美

元。高盛上月２６日發表報告指，當前低波動性的環境抑制市場投資對黃金的興趣，金價今年以

來持平，但金價可能未達到基本面價值，所以下調金價預期，將半年、一年預測金價分別下調至

１３２５美元及１３７５美元。金價持續下降，宗料吸引內地客低價吸納金飾，整體有利金飾類

銷售股業績表現。

