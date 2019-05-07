【五一淘金】基本面改善受惠內地旅客增加，周大福六福中長線持有

《經濟通通訊社記者盧逸文７日報道》五一黃金周訪港內地旅客按年大增六成，預計將帶動

５月份本港消費數據，當中金飾類銷售股必定受惠。大行早前唱好周大福（０１９２９）和六福

（００５９０）兩大金飾銷售龍頭，相信借５月消費數據公布後，可反映其基本面正面發展，繼

而推動股價上漲。



＊野村：周大福季度業績勝六福＊



野村四月中發表報告指出，周大福公布截至３月底止第四季業績遠勝六福。周大福港澳及內

地同店的黃金產品銷售增長穩健，加上周年減價延續至１月中旬，搶奪了市佔率。再者，周大福

多品牌的策略，比同業更快擴大目標客戶層、擴闊利潤率。基於周大福市場領導者的地位、多品

牌策略、內地業務比重較大和流動性較高，使其於市況復甦時，更快可以獲得重估，故予買入評

級，目標價為８﹒９元。周大福當前股價在８元水平。

花旗四月中亦發表報告唱好周大福，指其第四季港澳同店的黃金產品銷售表現強勁，本地銷

售按年升１％，內地銷售則漲９％，增長均高於預期，銷售前景有改善，故將今明兩年內地同店

銷售增長預測調高至３％及４％，而盈利預測亦分別調高至３％及７％，目標價亦上調近１４％

至９﹒８元，予買入評級。

至於六福方面，花旗同日發表報告指出，六福今年首季港澳同店銷售跌６％，內地同店銷售

卻升２％較預期好。由四月至今港澳及內地同店的黃金銷售都有所下跌，但珠寶首飾銷售正在改

善，加上本港零售市場回暖，相信未來銷售前景理想，將今年港澳同店銷售增長預測上調至７％

，明年同店銷售增長預測則由下跌１％轉為上升１％，同時亦上調目標價４１﹒７％至

３２﹒６元，評級亦由中性上調至買入。六福目前報２６﹒５５元。



＊譚朗蔚：周大福５０天線吸納＊



富昌證券研究部總監譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，今年「五一」期間人民幣回穩，加上

高鐵和港珠澳大橋口岸交通基建啟用，吸引更多內地客來港旅遊，刺激本港消費。不過，他提醒

，今年中國經濟增長放緩，或會影響內地哀客在港的消費力。

在個股方面，相比六福，譚朗蔚更看好周大福，因為其基本面上同店銷售增長比較好，同時

派息較為慷慨。他指出，周大福近年在營銷策略上的改善，例如更新店舖形象來表現品牌的年輕

化，主要針對內地旅客，而非本地市場。他續指出，公司於內地同店的業務未必有足夠的盈利能

力，始終內地都有自己相應的品牌，競爭亦比較大，相反港澳地區應該被睇高一線。

他分析，目前周大福技術面走勢上以橫行為主，相信正處於調整期之中，宜等待至五十天線

位置（約８元）水平吸納，適合中長線投資。他亦提醒投資者，目前大市的走勢轉弱，不宜追入

金飾類銷售股作短線投資。至於六福方面，預期與周大福的走勢亦非常相似，現階段不宜追入及

作短線炒作，建議在２６至２６﹒１元水平買入作中長線持有。



＊溫鋼城：３大因素影響金店股＊



中投傲揚基金經理溫鋼城亦對《經濟通通訊社》直言，金飾類銷售股主要受三大因素影響。

第一，股市下滑，市場避險意欲增加，投資者買入金飾避險。第二，美元保持走弱，有利買入黃

金。第三，地緣政治上不明朗因素減少，金價會下跌，提升市場買入黃金的意欲避險。在考慮以

上各項因素，投資者可買入金飾類銷售股。不過，他提醒投資者，金飾類銷售股今年五一黃金周

內的確比較少「鑊氣」，主要因為市場認為人流增加只會「旺丁不旺財」，加上近月本港的零售

銷售成績未見理想。

他指出，周大福現價７﹒８９元已非常便宜，目前相對強弱指數處於近４０水平，預期市盈

率亦由近２０倍回落到１８倍，相信還有空間出現反彈回升，不過以長線投資為佳。他補充，周

大福銷售始終不太好，同時面對租金上升等因素，即使４月同店銷售有所回升，投資者亦要留意

整體業績未來的變化。

溫鋼城相信，周大福在８元水平已經有支持，可博入上試近９元水平。至於六福，他強調該

股頂位於近３０元水平，技術面沒有比周大福好，上周五（３日）在下試五十天線，加上近期出

現一次下跌裂口，宜待填補裂口後方考慮買入，但始終對該股持中性態度。

他補充，近期港股成交不斷下跌，直到昨日（６日）才回升至千億元水平，反映市場未必有

意欲炒起部分黃金周概念股。他認同，周大福等金飾類銷售股大多數時間跟隨大市升跌，故或要

等到北水再次流入，再者成交額在幾日維持在９００億元水平，方可斷定該板塊走勢。

