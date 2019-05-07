【企業盈警】宏光照明（０８３４３）料首季盈轉虧約１０萬人民幣

《經濟通通訊社７日專訊》宏光照明（０８３４３）公布，截至今年３月３１日止三個月，

預期公司由盈轉虧約１０萬人民幣，而上年同期淨利潤約２６０萬人民幣。

該公司表示，盈轉虧主要因為行政費用增加，當中研發費用上升，加上由創業板轉板至主板

上市產生的專業服務費用增加所致。

該公司預期明日（８日）刊發第一季度業績。（ａｌ）

