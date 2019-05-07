【企業盈警】環球大通（０８０６３）料首季虧損擴大至１２５０萬

《經濟通通訊社７日專訊》環球大通（０８０６３）公布，於截至今年３月３１日止三個月

，料虧損增加至不少於１２５０萬元，而上年同期則虧損７０８﹒７萬元。

公司指虧損增加主要因為認證券投資的未變現虧損淨額約５０２﹒６萬元，以及融資成本因

可換股債券的估算利息開支增加約２０７﹒６萬元增加所致。

該公司預計五月中旬公布季績。（ａｌ）

