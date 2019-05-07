《經濟通通訊社７日專訊》光大水務（０１８５７）明日（８日）掛牌，今日於輝立暗盤交
易系統，開市報２﹒９９元，與上市價持平。該股每手１０００股。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，暫未有成交，現有一個買盤以每股２﹒９７元掛買
４０００股，有一個沽盤以每股３﹒０４元掛出１０００股。（ｓｃ）
07/05/2019 16:16
【新股上市】光大水務暗盤開２﹒９９元，平上市價
《經濟通通訊社７日專訊》光大水務（０１８５７）明日（８日）掛牌，今日於輝立暗盤交
易系統，開市報２﹒９９元，與上市價持平。該股每手１０００股。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，暫未有成交，現有一個買盤以每股２﹒９７元掛買
４０００股，有一個沽盤以每股３﹒０４元掛出１０００股。（ｓｃ）
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