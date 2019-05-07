騰訊友邦升幅擴大，港股倒升２０１點報２９４１１

《經濟通通訊社７日專訊》中國商務部發表講話指，應美方邀請，國務院副總理、中美全面

經濟對話中方牽頭人劉鶴將於本周四（９日）至本周五（１０日）訪美，刺激大市氣氛向好，騰

訊（００７００）及友邦（０１２９９）等重磅股升幅有所擴大，帶動港股倒升２０１點或

０﹒６９％，報２９４１１點，５０天線（２９３１７點）失而復得。

港股昨日最多急瀉逾千點後，今早高開１０３點，其後更最多升２７０點，全日高見

２９４８０點。不過，中資金融股走勢乏力，港股午後最多倒跌５３點，全日低見２９１５６點

，一度失守５０天線。

中海油（００８８３）現價上升３﹒１２％，報１３﹒９元，繼續領漲藍籌。萬洲

（００２８８）現價下跌０﹒８３％，報８﹒３７元，為表現最差藍籌。

上證綜指報２９２９，上升２３點或上升０﹒８０％，成交２２１９﹒７２億元人民幣。

深成指報９０８８，上升１４４點或上升１﹒６２％，成交２４０２﹒６９億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

匯豐控股（００００５） ６８﹒７０元 上升０﹒８８％

港交所 （００３８８） ２６６﹒２０元 上升０﹒０８％

騰訊控股（００７００） ３７９﹒８０元 上升１﹒１２％

建設銀行（００９３９） ６﹒７９元 下跌０﹒４４％

中國移動（００９４１） ７３﹒７０元 下跌０﹒２７％

友邦保險（０１２９９） ８２﹒１０元 上升２﹒０５％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７５元 下跌０﹒３５％

中國平安（０２３１８） ９１﹒２０元 上升０﹒３９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｔｔ）

