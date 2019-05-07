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即市新聞

07/05/2019 09:23

港股貼近５０天線，高開１０３點報２９３１３點，國指漲３３點

　　《經濟通通訊社７日專訊》昨日港股受貿易戰情緒影響，曾一度暴跌１１００點，隨後中方
發言人表示目前正準備赴美磋商，令投資者重燃希望，港股今早表現輕微反彈，高開１０３點並
貼近５０天線（２９３１５點）。恆指成分股方面，太古Ａ（０００１９）昨日低收逾２％打開
裂口，今早有資金追捧反彈逾２％；而油價反彈帶動本港油股發展，中海油（００８８３）及中
石油（００８５７）分別高開１﹒６％及１％。
　　恆生指數開報２９３１３，升１０３點或升０﹒３６％，主板成交１３﹒５９億元。國企指
數開報１１２６７點，升３３點或０﹒３０２％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２２％，報６８﹒２５元；港交所（００３８８）
升０﹒７５％，報２６８元；騰訊（００７００）升０﹒１６％，報３７６﹒２元；中移動
（００９４１）跌０﹒５４％，報７３﹒５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒６８％，報８１
元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太古Ａ　（０００１９）　　９９﹒００元　　　升２﹒２７％
　　中海油　（００８８３）　　１３﹒７０元　　　升１﹒６３％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒５７元　　　升１﹒５４％
　　創科實業（００６６９）　　５６﹒００元　　　升１﹒２７％
　　恆安國際（０１０４４）　　６７﹒４５元　　　升１﹒０５％
　　中石油　（００８５７）　　　４﹒８４元　　　升１﹒０４％
　　信和置業（０００８３）　　１３﹒６０元　　　升１﹒０４％
　　中國聯通（００７６２）　　　９﹒１８元　　　升０﹒９９％
　　長和　　（００００１）　　８２﹒００元　　　升０﹒９９％
　　恆生銀行（０００１１）　２０８﹒００元　　　升０﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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