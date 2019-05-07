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即市新聞

07/05/2019 17:04

《盤後部署》靜待中美周四談判結果，一旦破裂港股或試２８５００

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普此前強硬表明將於本周五（１０日）起對
２０００億美元中國貨品的關稅調高至２５％，消息引發中港股市昨日急挫，不過上日尾盤中方
表示代表團將繼續前往美國參與貿易磋商，令中美緊張局面仍有轉圜餘地，而隨晚美股在急挫後
跌幅為大為窄。港股今早高開１０３點報２９３１３，午後倒跌最多５３點，其後亦反覆不定；
不過隨著中國商務部表示，副總理劉鶴將於本周四（９日）及周五訪美磋商，港股尾段回升，最
終全日收報２９３６３點，升１５３點或０﹒５％，成交額９６９﹒０８億元減少近三成。國企
指數收報１１２６１點，升２７點或０﹒２％。
　　內地股市亦跟隨中美談判消息向上，上証收報２９２６點，升１９點或０﹒６９％，未能重
上三千關。深証重上九千點關口，收報９０８９點，升１４５點或１﹒６３％，兩市成交僅
５３８０億元人幣減少逾１８％。

＊徵稅為通俄門轉移視線？＊

　　有分析指，特朗普今次突然變臉提高關稅，為的是轉移國內「通俄門」的焦點，另一方面要
「儲備」２０２０總統大選的「彈藥」（政績）。上日美國民主黨眾議員決定，要求「通俄門」
特別檢察官米勒到眾議院司法委員會作證，特朗普即時在社交媒體上反對米勒作證，之後他就公
布了對２０００億美元中國貨徵稅的決定，難道徵稅只是一場煙幕？不過，從經濟角度而言，以
強硬態度重啟貿易戰火，可以加快去除貿易逆差，改善今年經濟增長，惟不利整體國際貿易。
　　在特朗普強硬的決定下，中國及香港股市上日暴跌，但隔晚美股急跌後回順，有分析認為這
是因為美國市場對貿易談判憧憬較低，中美最多只會達成有限度的協議，紛紛仍然不絕；再者，
「不可預期」就是特朗普政府的特徵，在貿易談判未徹底結束、協議未落墨之前，沒有人能夠肯
定中美能夠達成協議。另一方面，中國股市由市場情緒主導為主，內地股民對對貿易談判實惰未
必太大理解，故此對談判結果抱有過高期望，故特朗普突然變臉，Ａ股即時大跌，繼而拖累港股
表現。

＊消息面影響大於技術走勢＊

　　港股今日收升１５３點，但相信周內市場會靜待中美談判結果，走勢轉為牛皮，主板成交難
望重上千億元水平。不過，今次特朗普的決定，反而令市場有一份預期，至少知道周四會談是一
條明確的死線，正如特朗普指出，若果談判沒有進展，美國對２０００億美元中國商品關稅隨即
調高至２５％，故此本周港股走勢都會由消息面主導，而非技術走勢牽動。不過，以圖表而言，
港股首個下線關口是２９０００點，如果談判破裂引發更大規模貿易戰，相信會跌至３月２５日
低位約２８５００位置。目前恆指１００天線與２５０天線正相交於２８０００左右水平，故相
信該位置將是港股的強力支持位。（ａｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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