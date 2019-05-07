《經濟通通訊社７日專訊》據外電引述消息人士報道，中國副總理劉鶴本周將隨中國代表團
前往美國，參加貿易磋商，但中方派遣的代表團人數將較原本計劃的少。此前美國總統特朗普因
不滿美中貿易談判進度，宣布在本周五將２０００億美元中國商品加徵關稅。
據悉美方今次行動令北京大感錯愕，市場關注劉鶴會否取消訪美行程。其後中方表示，中國
團隊正在準備本周赴美磋商，但拒絕透露劉鶴是否為談判代表團成員。（ｍｎ）
07/05/2019 08:09
【貿易開戰】據報劉鶴本周將訪美，惟中國代表團規模縮水
《經濟通通訊社７日專訊》據外電引述消息人士報道，中國副總理劉鶴本周將隨中國代表團
前往美國，參加貿易磋商，但中方派遣的代表團人數將較原本計劃的少。此前美國總統特朗普因
不滿美中貿易談判進度，宣布在本周五將２０００億美元中國商品加徵關稅。
據悉美方今次行動令北京大感錯愕，市場關注劉鶴會否取消訪美行程。其後中方表示，中國
團隊正在準備本周赴美磋商，但拒絕透露劉鶴是否為談判代表團成員。（ｍｎ）
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