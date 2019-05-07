【貿易開戰】特朗普再抨擊中國，批與華貿易每年損失５千億美元

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普再猛烈抨擊中國的貿易做法，認為中美的不平等

貿易令美國損失數以十億計的美元，並誓言要保護美國的商業市場。

此前特朗普宣布將對２０００億美元的中國商品加徵關稅，其後特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上

為今次行動辯護，批評美國與中國之間存在貿易逆差，「多年來美國在與中國的貿易上損失５０

００億美元，對不起，我們不會再這樣做了」。（ｍｎ）

