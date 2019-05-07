【貿易開戰】巴菲特：投資者因貿易戰負面消息而賣出股票是荒謬

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普宣布從周五開始將２０００億美元中國商品的關

稅從１０％提高到２５％，導致昨日全球股市大跌。股神巴菲特表示，這是合理的反應，因美國

與中國之間的貿易戰對全球都不利，但認為投資者基於這些負面消息賣出股票是荒謬的。

巴菲特旗下投資旗艦巴郡擁有或投資許多在中國開展業務的公司，包括蘋果以及中國電動汽

車製造商比亞迪（０１２１１），但強調貿易戰不會影響巴郡的營運方式。（ｍｎ）

