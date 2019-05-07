《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行維持利率在１﹒５％不變，符合市場預期。
澳洲央行稱，預計今明兩年經濟增長為２﹒７５％，雖然就業市場依然強勁，但經濟中仍存
在閒置產能，未來數次會議密切關注就業市場，需要就業市場進一步改善才能實現通脹率目標。
央行續指，首季通脹數據明顯低於預期，預期今明兩年基本通脹率料分別為１﹒７５％及
２％。（ｍｎ）
07/05/2019 13:05
《地區經濟》澳洲央行維持利率在１﹒５％不變，符合市場預期
《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行維持利率在１﹒５％不變，符合市場預期。
澳洲央行稱，預計今明兩年經濟增長為２﹒７５％，雖然就業市場依然強勁，但經濟中仍存
在閒置產能，未來數次會議密切關注就業市場，需要就業市場進一步改善才能實現通脹率目標。
央行續指，首季通脹數據明顯低於預期，預期今明兩年基本通脹率料分別為１﹒７５％及
２％。（ｍｎ）
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